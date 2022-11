Rotary Gistel steunt al 10 jaar educatieve voorstellingen School Zonder Pesten: “Belangrijke aanvulling op lesaanbod”

Al tien jaar biedt serviceclub Rotary Gistel de educatieve theatervoorstellingen aan van de vzw School Zonder Pesten. Vier lokale basisscholen en hun afdelingen zetten zo in op de strijd tegen pesten. “In al die tijd hebben we al een bedrag van bijna 40.000 euro gesponsord, zowel om de voorstellingen als het didactisch materiaal aan te bieden”, zegt drijvende kracht Gerwin Vansteenkiste. Ook de toekomst lijkt verzekerd.

De Oost-Vlaamse vzw School Zonder Pesten richt zich tot kinderen, ouders en leerkrachten, zorgbegeleiders en opvoeders. Sinds 2007 ontwikkelt de vzw interactieve en educatieve schoolvoorstellingen en didactisch materiaal voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. School Zonder Pesten heeft tot doel pesten bespreekbaar te maken en zo het probleem in te dijken. In 2013 kregen Rotary Gistel-leden Nand Fiems en Gerwin Vansteenkiste lucht van het initiatief. “We waren ervan overtuigd dat dit een project op langere termijn was om zo impact te hebben op de schoolkinderen. Dus, op jaarlijkse basis sensibiliseren en dit een aantal jaar na elkaar”, zegt Vansteenkiste, die ook verwijst naar het enthousiasme van toenmalige voorzitters Raymond Boey en Luc Sanders.

Schoolvoorstellingen

De Rotary stapte naar het Gistelse stadsbestuur met destijds burgemeester Bart Halewyck en schepen Michel Vincke, nu nog steeds bevoegd voor onderwijs. “Het is inderdaad tien jaar geleden dat men mij aansprak over de ambities om een project rond pestgedrag onder de aandacht te brengen in onze basisscholen”, zegt Vincke. “In het eerste jaar werd dit samen met een eenmalige subsidie van de stad uit de grond gestampt, waarna Rotary Gistel het engagement nam om dit project structureel te steunen. De schooldirecties en hun teams weten de engagementen bijzonder te waarderen. De voorstellingen Victor en zijn Goedgevoelmachine, Bram en de Oké-brigade en Nonkel Bretel, verhalen met een P zijn intussen al jaren ingeburgerd.”

Intussen worden de schoolvoorstellingen al tien schooljaren georganiseerd om ze te sterken en te laten uitgroeien tot een school zonder pesten. “In al die tijd hebben we een bedrag van exact 39.547,63 euro gefinancierd. Je moet weten: de vzw brengt de voorstellingen dankzij professionele acteurs. Naast de theaterstukken bieden ze ook didactisch materiaal aan”, vervolgt Vansteenkiste. “We hadden nooit gedacht dat we zo’n som over zo’n lange looptijd zouden kunnen aanbieden. Maar dankzij de inzet van al onze leden is het toch gelukt. Er is zelfs meer. Ik ben trots te kunnen meedelen dat Rotary Gistel zich nog minimum vijf jaar engageert om de voorstellingen te blijven aanbieden. Ik heb er alle vertrouwen in dat de serviceclub en toekomstige voorzitters hun best zullen doen om er ook na die vijftien jaar nog een vervolg aan te breien”, zegt Gerwin Vansteenkiste nog.

Antipestcontract

Directeurs Evelien Bulcke en Peter Willems, respectievelijk van basisscholen Driespan en Gravenbos, zijn enthousiast over het project, net als collega An Ameloot van De Horizon. “De voorstellingen van de vzw School Zonder Pesten zijn een uitstekende aanvulling op de initiatieven die onze school al neemt. Zo ondertekenen de kinderen een zogenaamd antipestcontract, werken we rond het thema in de lessen, stellen we een preventieve aanpak voorop en gaan we met de kinderen in dialoog. We kiezen ook voor de no blame-aanpak, een niet-bestraffende, probleemoplossende methode waarbij pester(s) en gepeste samen naar een uitkomst zoeken.” (TVA)