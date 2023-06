Rotary Club Roeselare en Rotaract steunen 250 Roeselaarse leerlingen in de strijd tegen honger op school

Rotary Club Roeselare Mercurius en Rotaract Mandeleie konden met de opbrengst van de verkoop van ‘De Warmste Soep’ 12 scholen en de feitelijke vereniging ‘Zonder Honger Naar Bed’ een financieel duwtje in de rug geven. Een ruim bedrag van 15.000 euro werd onder hen verdeeld om kwetsbare leerlingen niet met honger op de schoolbanken te laten zitten.

Met de opbrengst van de verkoop van “De Warmste Soep” konden Rotary Club Roeselare Mercurius en Rotaract Mandeleie een mooie som van 15.000 euro verdelen aan 12 scholen en een vereniging, zodat de meest kwetsbare leerlingen niet met honger op school zouden zitten. De twee clubs kregen hierbij ook een extra steun via een subsidie van Rotary District 2130.

Scholen

De beide serviceclubs steunden de verdere uitbouw en specifieke activiteiten van de feitelijke vereniging ‘Zonder Honger naar Bed in Roeselare’ door onder andere gezonde ontbijten aan te bieden. Daarnaast benaderden ze ook verschillende scholen, zowel lagere als middelbare, om te zien waar de grootste behoeften zich voordeden en op welke wijze Rotary en Rotaract daar efficiënt en gericht kon aan helpen.

Twaalf scholen deden concrete voorstellen voor gerichte steun. Rotary en Rotaract kregen informatie over het aantal en de leeftijd van de betrokken kinderen, maar kregen uiteraard omwille van privacy-redenen geen concrete informatie over de identiteit van de begunstigden.

Succes

Verantwoordelijke voor sociale projecten van Rotaract Mandeleie Emma Denys en voorzitter van Rotary Brecht Vermeulen zijn tevreden over het project: “Het project is groter en complexer geworden dan we aanvankelijk hadden ingeschat, maar we zijn blij dat we met onze enthousiaste groep jongeren mee hebben kunnen werken. Armoede bestaat ook hier. Dat kinderen met honger naar school gaan, mogen we eigenlijk niet lijdzaam laten gebeuren.”

Dankzij het grote succes van de soepverkoop en de dankbaarheied van de betrokken scholen en leerlingen, zullen Rotary en Rotaract het initatief volgend jaar hoogstwaarsschijnlijk hernemen.