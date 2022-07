Rollegemse Janne deed stage lerarenopleiding in Zuid-Afrika: “Later zeker in het onderwijs”

Janne Demuynck uit Rollegem deed drie maanden eindstage voor haar lerarenopleiding in Zuid-Afrika.

Janne volgde de lerarenopleiding Secundair Onderwijs voor LO en Biologie aan Howest in Brugge. “Al van bij mijn inschrijving in Howest werd ik aangetrokken tot het standje over Internationalisering. Ik was héél graag naar Zuid-Afrika geweest en ik heb mijn aanvraag hiervoor ingediend.”

Janne was in Zuid-Afrika samen met medestudent Tuur Dejonghe uit Ingelmunster.

Twee scholen

“We stonden in twee totaal verschillende scholen die een kilometer van elkaar lagen. De eerste lag meer in het centrum en was een academie voor blanke studenten waar de naschoolse activiteiten en veel sporten ingeburgerd waren. Men sprak daar Zuid-Afrikaans. Als we traag Nederlands spraken, konden ze ons begrijpen.”

“De andere school was een zwarte school. Daar sprak men Siswati – één van de zovele moedertalen in het land – aangevuld met Engels. Deze school was gelegen tussen de sloppenwijken.”

Janne heeft het grote verschil tussen blank en zwart in Zuid-Afrika dus heel goed gezien.

Stage en Bachelorproef

Janne voerde in Zuid-Afrika haar Bachelorproef uit en deed er twee stages, nl. een stage leren leren en een alternatieve stage buiten de schoolcontext. Voor haar stage in het leren leren begeleidde ze twee leerlingen in de academie in Zuid-Afrika om hen beter te leren studeren.

“Tuur en ik gaven ons ook op als coach en begeleider van de sportactiviteiten buiten de schooluren. Zo konden we het netbal, hocky en rugby mee begeleiden en coachen.”

Voor haar stage LO en Biologie was er voor Janne ook een groot verschil. “Eigenlijk kennen ze daar Lichamelijke Opvoeding (LO) niet als vak. Terwijl hier gewoonlijk twee uur sport per week aangeboden wordt, krijgt men in Zuid-Afrika ‘Life Orientation’. Daar zit alles wat met bewegen te maken heeft in, maar ook sociale vaardigheden zijn hierin verweven. De leerlingen vonden het heel tof om met mij eens naar buiten te trekken voor vaardigheden met de bal, want ze gaan daar tijdens de school niet zo vaak naar buiten. De leerkracht staat er voor de klas met een cursus.

Janne vertelt dat het vak biologie daar wel bestond. “De thema’s die we hier geven verschillen niet zoveel met wat ze daar krijgen.” Volgend jaar wil Janne nog verder studeren, ze is nog aan het uitkijken. “Ik wil zeker later in het onderwijs terechtkomen”, zegt ze.