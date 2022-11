Roeselare bindt de strijd aan tegen lege brooddozen op school via ‘Brood(doos)nodig’

1 op de 6 Roeselaarse kinderen groeit op in armoede en in veel van die gezinnen is het niet evident om voldoende en gezond eten te voorzien. Omdat je met een lege maag niet kan leren en spelen, starten twaalf Roeselaarse scholen een inzamelactie via het project ‘Brood(doos)nodig’. Elke Roeselaarnaar kan een gift doen en zo mee de strijd aangaan tegen de lege brooddoos op school.

Een gezonde maaltijd is cruciaal om je dag door te komen, zeker voor kinderen en jongeren. Want leren, spelen en je concentreren, is moeilijk met een lege maag. Toch is een goed gevulde en gezonde brooddoos niet voor iedereen vanzelfsprekend.

“Armoede is een topprioriteit van de stad Roeselare”, vertelt schepen van Gezondheids- en Armoedebeleid Michèle Hostekint. “1 op de 6 kinderen in Roeselare wordt geboren in kansarmoede en veel van die gezinnen slagen er niet in om gezonde voeding op tafel te zetten. Ook scholen merken dit, maar hierop inspelen is moeilijk en daar proberen we met een aantal projecten aan tegemoet te komen.” Eerder dit jaar lanceerde de stad het project ‘Superfood voor jonge helden’ en nu koppelen ze daar ook het project ‘Brood(doos)nodig’ aan vast.

12 Roeselaarse scholen

Vorig schooljaar lanceerde vzw Enchanté het project ‘Brood(doos)nodig’ in negen Gentse scholen. “We waren omvergeblazen door het grote succes en daarom hebben we het project dit schooljaar uitgebreid met vijf extra steden, waaronder Roeselare”, vertelt Evelien Pissens van vzw Enchanté. “De basisprincipes van dit project zijn solidariteit voor elkaar en sensibilisering. Via het project ‘Brood(doos)nodig’ verzamelen we giften die we verdelen onder de deelnemende scholen. We houden hierbij rekening met het aantal leerlingen èn met het aantal leerlingen in een kwetsbare situatie. Elke school kiest hoe ze zelf de middelen inzet, bv met een ontbijthoekje, fruit of een soepdag.”

In Roeselare stapten twaalf scholen in: GO! Windekind, BuBaO De Hagewinde, BuSo Onze Jeugd, Go! Basisschool De Ring, Go! MPI Sterrebos, Go! SBSO Sterrebos, SBS De Brug, SBS De Octopus, SBS De Vlieger, Sint-Idesbald, Vabi en de Zilverbergschool.

Soepjuffen en ontbijt op school

In SBS De Octopus gingen ze in september van start met ontbijt op dinsdag. “Lege brooddozen zien we niet zo vaak”, vertelt Ignace Degryse, directeur van SBS De Octopus, “maar wij merken wel dat veel kinderen zonder ontbijt naar school komen. Daarom voorzien we sinds dit schooljaar elke dinsdag een ontbijt voor onze leerlingen. Een tiental vrijwilligers smeert de boterhammen met choco en confituur en vullen het fruitmandje met appels en mandarijnen. En dat valt heel erg in de smaak bij de leerlingen.” In Go! SBSO Sterrebos stelden ze vast dat maar liefst 45% van de leerlingen een ongezonde brooddoos mee had naar school. Leerkracht Katleen Defever: “Daarom zijn wij gestart met gratis soepbedeling. Drie dagen in de week maken onze ‘soepjuffen’ maar liefst 34 liter soep per keer. De oudste leerlingen verdelen de soep tijdens de speeltijd van 10 uur en we bereiken daarmee 180 leerlingen. We blijven dit doen tot de krokusvakantie en daarna schakelen we over op een saladbar.“