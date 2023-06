Robot moet leerlingen Dominiek Savio helpen bij het uiten van emoties

De leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs van Dominiek Savio campus Westlaan Roeselare stelden donderdag robot Roberto III voor. Het robotje werd bedacht door de leerlingen van Dominiek Savio en kwam tot leven dankzij de samenwerking met de leerlingen van Onze Jeugd in Roeselare en hogeschool Howest. “Roberto helpt de kinderen hun emoties uiten en kan hen helpen als ze het even wat moeilijker hebben.”

Roberto III, zo heet de kleine robot waarom de leerlingen van Dominiek Savio voortaan volop kunnen rekenen. “Eigenlijk is alles begonnen in een klasje van Dominiek Savio. Alle leerlingen mochten een eigen droommachine bedenken. Verschillende voorstellen kwamen naar voren. Een knuffelmachine, een troostmachine. Het was duidelijk dat de leerlingen emoties erg belangrijk vinden”, aldus leerkracht Steven Verschoren. Met de uiteindelijke tekening van de leerlingen gingen de studenten Ergotherapie van Howest aan de slag. Zij gaven de robot een ergotherapeutische insteek. “We zorgden ervoor dat de vier basisemoties zeker werden opgenomen binnen het project”, aldus leerlingen Lore Roets en Bauke Vanhoutte. Voor de eigenlijke bouw van de robot werdende leerlingen van Onze Jeugd ingeschakeld.

Blije, verdrietige, angstige of boze geluiden

Donderdag werd Roberto III voorgesteld en uitgebreid getest. Met een druk op de knop van Roberto maakt de robot blije, verdrietige, angstige of boze geluiden. Ook de lampjes van de robot passen telkens perfect bij de emoties. “Mede dankzij Roberto III zullen onze leerlingen voortaan beter hun emoties kunnen uiten in de klas”, aldus leerkracht Steven.

Verhuizing naar Gits

Momenteel begeleidt robot Roberto III nog zijn vriendjes in het schoolgebouw in de Westlaan in Gits, maar in september verhuist hij mee naar de hoofdcampus in Gits. Op de plek waar vroeger het Withuys stond werd de voorbije maanden volop gebouwd aan een gloednieuwe school. “Alles is daar nu zo goed als af. Op donderdag 29 juni organiseren we hier nog een namiddag voor onze leerlingen waarin alles in het teken zal staan van verhuizen. Vanaf 1 september lopen de kinderen terug school in Gits. De voorbije drie schooljaren hebben we gebruik gemaakt van de accommodatie hier in Roeselare”, aldus directrice Annabel Deneckere.