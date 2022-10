Rita Struys neemt afscheid als directeur OKAN-klassen in Oostende: “Voor die kinderen is de klas een veilig nest”

Rita Struys, directeur van de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) van het vrij onderwijs, gaat met pensioen. Haar hele loopbaan stond ze ten dienste van die jongeren. “Ze hebben veel zorg nodig. Onze klassen zijn voor hen een veilig en warm nest.”

Rita Struys (63) is biologe en startte in 1981 als lesgever wetenschappen in het Sint-Lutgardisinstituut. “Ik heb lesgegeven tot 2013 en de laatste jaren was ik graadcoördinator. Daarna werd ik vestigingsdirecteur en toen de school stopte, ben ik pedagogisch directeur geworden van OKAN.” Die is gevestigd in de Stuiversstraat (VTI).

“In die klassen zitten jongeren tussen 12 en 18 jaar die niet het Nederlands als thuistaal hebben. Het zijn zowel Franstalige kinderen uit Brussel of Wallonië, als van overal in de wereld. Ze zitten een tot twee jaar in zo’n klas met intens taalbad, en stromen dan door naar gelijk welke richting in het gewone onderwijs, of voor de oudere naar een volwassen- of VDAB-opleiding.”

Rita gaf leiding aan 43 medewerkers en 154 leerlingen. “De omvang van die OKAN-klassen gaat gepaard met asielcrisissen. Dat was in 2015 en 2019 zo, en nu ook. Een derde van onze leerlingen is afkomstig uit Oekraïne.”

Zorgvraag en rouw

“In zo’n klas zitten ze de hele dag met hun klasleerkracht. Voor veel leerlingen is dat ook de plaats waar ze hun zorgen aan de kant kunnen zetten en waar ze aan een toekomst bouwen. Onze klassen zijn voor de leerlingen een veilig en warm nest.”

“De uitdagingen zijn niet min. Op 1 januari hadden we twee Oekraïense leerlingen, nu zijn het er vijftig. Velen van hen willen terug, want ze hadden daar een leven dat vergelijkbaar is met het onze. Sommigen combineren OKAN met afstandsonderwijs in Oekraïne. We moeten ook nadenken over hoe we hen ondersteunen, want hun zorgvraag en rouw zijn groot, en dat is anders dan bij leerlingen van de Arabische revolutie (Arabische Lente, 2010-2012, periode van opstanden in landen in Noord-Afrika en Midden-Oosten, red.). Alle OKAN-scholen wacht ook een uitdaging om het groot aantal niet-begeleide minderjarigen op te vangen.”

“Ik blik met heel veel voldoening terug en ben nooit met tegenzin komen werken. Het was de job van mijn leven en ik heb al mijn functies graag gedaan. Het maakt voor mij niet uit of jongeren Nederlands spreken, zoals in Sint-Lutgardis, of niet, zoals in de OKAN. We moeten ze het best mogelijke onderwijs geven, zodat ze kansen hebben om verder te studeren, zich op de arbeidsmarkt te begeven, en zelfbewust en zelfredzaam te worden.”

Wekker buiten

Rita zou begin oktober met pensioen gaan, maar bleef een maand langer in afwachting van haar opvolgster, Amélie Fauquant, voorheen lector onderwijskunde aan de Vives Hogeschool.

“Het eerste wat ik zal doen, is mijn wekker buitengooien. Die tirannie is voorbij. Ik kan eens uitslapen”, lacht Rita. “Mijn tijd zal gaan naar reizen, lezen, tentoonstellingen bezoeken en mijn drie kleinkinderen. Misschien ook naar Italiaans leren en kunstgeschiedenis studeren. En ik zit in de beheerraad van de lagere scholen van De Zeebries. Ik zal me niet vervelen.”

(EF)