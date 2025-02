RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen schenkt 300 euro aan G-sport zwemmen Kortrijk

Heel wat STEM-leerlingen kwamen samen in VIVES voor de Lego League wedstrijd. RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen nam deel met twee teams. Eén van de uitdagingen van deze wedstrijd was inzetten op maatschappelijke impact.

De leerlingen van klas 16, het Clean Stream Team en Champion of the jellyfish, en klas 25, het team Aqua Wave en AQ25, van RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen Kortrijk, hadden in voorbereiding op de Lego League wedstrijd, opnieuw geld ingezameld voor een goed doel. Ze deden dit door het ontwerpen van magneetjes en deze te verkopen. De opbrengst schenken ze aan de G-sport-zwemmen van Kortrijk.

Waarom zwemmen? Het thema van Lego League dit jaar was ‘Submerged’, waar leerlingen een probleem moesten oplossen dat zich afspeelt in, rond of naast het water. Teams gingen creatief denken en LEGO® technologie gebruiken om onder water op verkenning te gaan.

“De leerlingen supporterden voor de andere teams en schonken hen ook aandenkens. Zo leren ze dat het helpen van een ander de basis is voor teamwork”, duiden Franceska Verhenne en Sofie Vermandere, de directie van Rhizo Lyceum OLV Vlaanderen.

“We hebben robotjes gemaakt die onder water konden functioneren en onder water blijven”, vertelt leerling Artem. “Het was wel een speciaal en secuur werkje om ze in elkaar te zetten.”

Goed doel

Dit jaar hebben de leerlingen ook geld ingezameld voor het goede doel. Het bedrag van de actie bedroeg 300 euro en werd overhandigd aan schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester). Vorig jaar deden de leerlingen ook mee aan de First Lego League. een wedstrijd waarbij ze LEGO-robots moeten programmeren en tegelijk ook nadenken over duurzaamheid en aanverwante thema’s. “Dat was nu ook zo: nadenken over duurzaamheid, nodig voor een betere wereld”, aldus Artem. Ze zamelden toen ook 300 euro in voor de G-sport. (foto JVGK)