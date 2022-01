Rhizo Kortrijk verwijst federale quarantaineregels naar de prullenbak

In een open brief vanuit het volledige directiecomité maakt de scholengroep Rhizo Kortrijk duidelijk dat ze het niet eens zijn met de huidige quarantaineregels met betrekking tot de coronapandemie. Franceska Verhenne, directeur van Rhizo OLV Vlaanderen, bevestigt dat de klassen zoveel mogelijk open zullen blijven, ongeacht de richtlijnen van het CLB: “We zetten volop in op fysieke lessen, tot het echt onhaalbaar wordt.”

Kort na de kerstvakantie waren meerdere scholen al snel genoodzaakt om de deuren weer te sluiten, zo ook Rhizo OLVV en Rhizo Zorgkracht in Kortrijk. Leerkrachten en leerlingen moesten massaal in quarantaine, ook al testten ze zelf negatief op het coronavirus. Dat komt door de momenteel geldende regels die stellen dat wanneer iemand van je gezin besmet is, alle andere gezinsleden ook thuis moeten blijven. Daarbij komt dat het advies van het CLB momenteel luidt dat een klas vanaf 4 afwezigen moet overschakelen op afstandsonderwijs. Een onhoudbare situatie voor de scholen, zo blijkt. (lees verder onder de Facebookpost)

Organisatorische puzzel

“Er zijn momenteel geen federale richtlijnen voor ons van kracht, dat zorgt voor chaos en onduidelijkheid”, klinkt het bij Franceska. “Tijdens de vorige golf bepaalde het CLB wanneer een klas moest sluiten, maar nu kunnen zij de instroom niet meer aan. Bij 4 leerlingen die thuis zitten in quarantaine zouden we het contactonderwijs moeten staken.” Tegenwoordig raast omikron echter door bijna elk huishouden. Gezien de huidige federale quarantaineregels betekent dit dat in de praktijk leerlingen soms wekenlang thuis zitten, zonder dat ze zelf ziek zijn. Dat laatste is de regering momenteel aan het herzien en zal mogelijks ook met een barometer werken voor de scholen, maar Rhizo besloot deze ochtend om dit besluit niet af te wachten om de druk op de school te verlagen.

Er is geen vast recept, alle lesuren worden steeds op maat ingevuld. Dat legt een enorme druk op de leerkrachten

“Die maatregelen zijn de zaak van de virologen, daar ga ik mij niet over uitspreken. Maar wij sluiten onze klassen niet langer na 4 uitvallen.”, bevestigt Franceska. Na een week sluiting openden alle Rhizoscholen opnieuw hun deuren. En dat zal zo blijven, tot het organisatorisch onhaalbaar wordt. Al moet er elk lesuur een serieuze puzzel gelegd worden. “We zetten massaal in op de fysieke lessen, maar dat betekent niet dat de leerlingen die thuis zitten, en niet ziek zijn, aan hun lot worden overgelaten. Zij krijgen online les van de leerkracht die tegelijk voor de klas staat, of van een leerkracht die ook in quarantaine zit. Is dit niet mogelijk, dan krijgen ze een opdracht die opgevolgd wordt. Er is geen vast recept, er wordt telkens op maat georganiseerd. Die voortdurende switches leggen een enorme druk op ons personeel, dat beseffen we. Voor de leerlingen proberen we de impact zoveel mogelijk te beperken, door heel duidelijk met hen te communiceren over hoe hun lesuren ingevuld zullen worden.”

Ze benadrukt ook nog even dat de veiligheid van het onderwijzend personeel niet uit het oog wordt verloren. “Wij bieden twee keer per week een preventieve zelftest aan en werken samen met een labo voor een PCR-testlijn. Ook investeerden we in FFP2-maskers.”