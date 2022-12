RHIZO College Zwevegem verkozen tot meest verkeersveilige school van West-Vlaanderen

Maandagvoormiddag werd het Rhizo College in Zwevegem uitgeroepen tot de meest verkeersveilige secundaire school van de provincie.

De verkeerscampagne ‘Veilig naar School 2021-2022’ werd eind maart afgerond. “Met deze campagne wordt gesensibiliseerd rond verkeersveiligheid van schoolgaande jongeren. De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en het pretpark Bellewaerde verlenen hun medewerking”, vertelde Carl Decaluwé. “Alle West-Vlaamse scholen werden uitgenodigd hun eigen verkeersveiligheidsprojecten aan de hand van een dossier voor te stellen. Door corona verliep de campagne over twee jaar. Een onafhankelijke jury selecteerde hieruit de beste West-Vlaamse lagere en secundaire school.”

Acties

Directeur Evelien Thomas zei heel trots te zijn dat de school de prijs had gewonnen. “Wij hechten als school veel belang aan verkeersveiligheid. Spijtig genoeg maakten we als school twee jaar terug aan de schoolpoort een dodelijk ongeval mee. We zijn Kato zeker niet vergeten. Haar dood maakte ons nog meer overtuigd om als school heel hard in te zetten op verkeersveiligheid.”

De school organiseerde de afgelopen maanden heel wat sensibiliseringscampagnes, maar ook acties zoals onaangekondigde fietscontroles door de politie of controles op het dragen van het fluohesje.

Burgemeester Doutreluingne feliciteerde de school en de leerlingen met het behaalde resultaat en zei dat de gemeente ook heel wat inspanningen leverde naar verkeersveiligheid toe zoals het invoeren van de fietszone.

Het RHIZO College kreeg naast de titel van ‘Meest Verkeersveilige School van West-Vlaanderen’ ook een award, 30 tickets voor een schoolreis naar Bellewaerde en een werkingskrediet van 500 euro aangeboden door de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen. (GV)