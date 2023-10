Reünie voor Gitse jongens en meisjes van 1948

In De Vossenberg verzamelden de 75-jarigen die in Gits lager onderwijs volgden. Destijds waren de jongens en meisjes nog strikt gescheiden, nu was het een gezellige verzustering en verbroedering. We zien rechtstaand Lionel Denolf, Emmanuel Debeaussaert, Monique Decraemer, Paul Hoorelbeke, Nicole Vermeersch, Marcel Leenknecht, Yvonne Vandenaweele, Raphaël Kint, Marie-Jeanne Dejonckheere, Annie Vercruysse, Nicole Desloovere, Jacqueline Maes, Aloïs Desplenter, Rita Vermeersch en Hubert Vanacker; onderaan: Alfons Raes, Willy Seurinck, Roland Geldhof en Noël Maes. Zijn intussen overleden: Noëlla Andries, Monique Blieck, Rita Deckmyn en Maria Soubry bij de meisjes; Gabriël Demeulenaere, Gilbert Vanhee, Jozef Beernaert, Jozef Claeys, Etienne Stroobant, Frans Vanslambrouck en Jozef Vandekerckhove. (NOM/foto NOM)