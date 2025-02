Reünie oud-leerlingen Sint-Leo en Hemelsdaele

Zaterdag 1 februari kwamen in Sint-Leo zo’n 300 oud-leerlingen en oud-leerkrachten van de voormalige scholen Sint-Leocollege en Lyceum Hemelsdaele opdagen voor de tweejaarlijkse oud-leerlingenreünie. Alle afgestudeerden van de jaren eindigend op 4 en 5 waren uitgenodigd. Frederik Roelens, Brugs stadsarcheoloog en oud-leerling van het Sint-Leocollege, vertelde in een overvolle aula ruim een uur over de recente archeologische projecten uit het rijke Brugse verleden. Daarna volgde een welkomstwoord van de directie en konden tijdens de feestelijke receptie oud-leerlingen, oud-leerkrachten en het huidige lerarenteam in een gezellige sfeer herinneringen ophalen uit het verleden. De aanwezige oud-leerlingen die afstudeerden aan het Sint-Leocollege en het Lyceum Hemelsdaele in 1974 en 1975 werden extra in de bloemetjes gezet. (PDC/foto PDC)