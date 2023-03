Repair Techniekacademie kent eerste editie

De eerste editie van de Repair Techniekacademie zit erop. Zo’n dertien pientere kinderen stroopten daarin de mouwen op. De Repair Techniekacademie Gistel bood een set van acht workshops aan voor jongeren van 12 tot 14 jaar binnen de thema’s herstel, onderhoud en circulaire economie. De volledige reeks vond telkens op een zaterdag plaats, van 9 tot 12 uur in het Sint-Godelievecollege van Gistel. In de workshops kwamen een mix van verschillende disciplines aan bod binnen verschillende sectoren, zoals elektriciteit, mechanica en ICT. De deelnemers maakten gedurende acht weken onder begeleiding van gepassioneerde techniekcoaches vier technische projecten. Zo leerden ze een schakelkast maken, gingen ze aan het programmeren met een robot, werd een 3D-printer en lasercutter gebruikt, en herstelden ze een fiets of skateboard. De Repair Techniekacademie Gistel is een samenwerking tussen de Hogeschool VIVES en het lokaal bestuur, met de steun van bedrijven, overheden en scholen ter promotie van exacte wetenschap en techniek bij jongeren van de eerste graad secundair onderwijs. In Gistel wordt naast de Repair Techniekacademie ook de Junior Techniekacademie voor het derde en vierde leerjaar ingericht, en de Tiener Techniekacademie voor het vijfde en zesde leerjaar. (TVA/foto PM)