Renovatiewerken school aan Vrijdagmarkt starten na bouwverlof

Bijna drie jaar geleden verlieten de leerlingen van Basisschool Brugge Centrum de gebouwen aan de Vrijdagmarkt om tijdelijk hun intrek te nemen in de hoofdschool aan de Spiegelrei. Normaal gezien zouden de kinderen na twee jaar weer hun intrek nemen in een totaal gerenoveerde school. Het is even anders gelopen, want pas drie jaar later starten de grondige verbouwingswerken.

“Na het bouwverlof is het eindelijk zover”, zucht directeur Liesbeth Desmedt. “Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de nodige bouwvergunningen te verkrijgen. Toen dat rond was, bleken de toegekende budgetten plots ontoereikend te zijn door de prijsstijging van de grondstoffen. Na de paasvakantie gaf de Raad van het GO (Gemeenschapsonderwijs, red.) uiteindelijk groen licht voor de start van de verbouwing.”

Unieke locatie

Het is de bedoeling dat de kinderen die momenteel schoollopen in het prachtige historische gebouw aan de Spiegelrei, dat ooit dienstdeed als consulaat van de Engelse wolhandelaars, na de verbouwingen verhuizen naar de nieuwe school aan de Vrijdagmarkt. “We blijven een gezellige, kleine wereldschool waar iedereen welkom is”, gaat Liesbeth Desmedt voort. “Er werd bij de renovatie heel bewust gekozen voor een innovatieve en verfrissende leeromgeving. Een mooie polyvalente ruimte, klasdoorbrekende leerruimtes, een open leercentrum en twee speelplaatsen met een specifiek karakter worden de grote troeven van onze nieuwe school. De architect koos voor warme, natuurlijke en duurzame materialen zodat het ook een gezellige school wordt waar kinderen zich ongetwijfeld snel thuis zullen voelen.”

Het hoeft geen betoog dat de locatie voor de nieuwe vestigingsplaats van Basisschool Brugge Centrum vrij uniek is en heel wat mogelijkheden biedt. “Van zodra we een stap buiten de school zetten, staan we op ’t Zand, een plein met ontzettend veel mogelijkheden”, stelt directeur Desmedt. “Het Concertgebouw, de groene vesten en het historische stadscentrum op wandelafstand zijn troeven waarmee we levensecht leren gemakkelijk kunnen realiseren. Dat de school vlot bereikbaar is met de fiets, te voet of de bus is nog een bijkomende troef.”

Klaar in 2025

Zoals de gebouwen er nu bijstaan, is het duidelijk dat er nog heel wat moet gebeuren alvorens er achter de erfgoedgevel aan de Vrijdagmarkt weer kinderen school zullen lopen. “Als alles volgens plan verloopt, zijn de verbouwingswerken begin 2025 afgerond. De aannemer beloofde dat hij na het bouwverlof start en onafgebroken zal doorwerken tot de nieuwe school er staat”, besluit een optimistische Liesbeth Desmedt. (PD)