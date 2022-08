Renovatiewerken in De Zonnetuin vorderen vlot

In basisschool De Zonnetuin in Sint-Kruis heeft de vakantierust plaats gemaakt voor gezellige drukte, eigen aan de voorbereiding van een nieuw schooljaar. De inkom krijgt een nieuw jasje, nieuw schoolmateriaal wordt geleverd en leraren komen hun klassen klaarzetten. Maar er wordt ook volop verder gebouwd aan de uitbreiding van de school.

“We zijn heel tevreden dat de werken goed opschieten”, glimlacht directeur Nathalie Clerckx. “De bouw van een verdieping op het bestaande gelijkvloers langs de Beeweg betekent zeker niet dat we het leerlingenaantal fors willen opdrijven. Met de bouw van bijkomende lokalen willen we in de eerste plaats het pedagogisch comfort van zowel de leraren als de leerlingen een flinke boost geven. Er komen vier nieuwe klassen, die zowel ecologisch als onderwijskundig voldoen aan de eisen van de 21ste eeuw. Alle klassen kunnen immers gemakkelijk omgevormd worden tot ruimere lokalen voor co-teaching of teamteaching. De nieuwe lokalen bieden ook bijkomende ruimte voor de zorgleerkrachten en externe hulpverleners (logopedisten, kinesisten… red.), waardoor we niet langer de begeleiding van de kinderen in de gang of in de leraarskamer moeten organiseren.”

nieuwe peuterklas

“Ook de bestaande benedenverdieping krijgt een grondige renovatiebeurt”, vult Paul Jonckheere, voorzitter van het schoolbestuur aan. “Twee vroegere kleuterklassen verbouwen we tot één grote peuterklas. Verder worden ook een slaapruimte en twee klassen voor de driejarigen in die vleugel van de school gehuisvest. Deze klassen hebben rechtstreeks toegang tot de buitenspeelruimte, wat een groot voordeel is voor de allerjongsten.”

“Ik heb dit bouwdossier ruim vijftien jaar geleden ingediend”, herinnert oud-directeur Carlos De Rock zich nog levendig. “Dankzij de inspanningen van schepen Franky Demon en Stad Brugge, door het creëren van bijkomende parkeerplaatsen en het implementeren van een ‘verkeerslus’, zal de hinder voor de buurt gelukkig beperkt blijven.”

“We hopen dat de benedenbouw tegen de paasvakantie helemaal klaar is. De klassen op de eerste verdieping zullen we wellicht in september 2023 in gebruik nemen”, besluit directeur Nathalie Clerckx. (PDC)