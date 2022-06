Regina Pacis krijgt groen kleedje door aangelegd groen landschap

In school Regina Pacis in Tielt werd een stuk van de grijze speelplaats omgetoverd tot een nieuwe, frisse en groene ontspannings- en lesruimte. Het groen landschap werd feestelijk ingezegend op vrijdag 3 juni.

Wie school Regina Pacis binnen stapt kan er niet naast kijken. Een deel van de grijze speelplaats maakte plaats voor een groen pareltje. Het eindresultaat biedt een meerwaarde voor de leerlingen, de leerkrachten en het directieteam. “Vandaag wordt de groene ontspannings- en lesruimte feestelijk geopend en ik ben heel trots op het mooi stukje groen,” vertelt directrice Kim Vanlerberghe. “Vorige schooljaar werd er af en toe buiten les gegeven en dit naar aanleiding van de strenge coronamaatregelen. Er werd een buitenklas gerealiseerd en toen bleek dat maar liefst 94 procent van onze leerlingen het buiten les volgen heel tof vond. Ook een deel van de leerkrachten vonden dit een meerwaarde voor onze school. Deze meningen nodigt uit om het buiten les geven een kans te geven. Het idee groeide en Regina koos voor meer groen.”

Groene ontmoetingsplek en lesruimte

Een werkgroep van leraren en leerlingen ging aan de slag en ontwierpen een plan. Een plan waarbij een groene make over van school Regina Pacis een belangrijk feit werd. “Het was nodig om te investeren in een kwalitatieve, groene omgeving maar zoiets creëren kost uiteraard centjes. Er werd een subsidiedossier ingediend bij de provincie West-Vlaanderen en we kregen groen licht. Een bedrag van 10 000 euro kwam onze kant uit en de ouderraad richtte tal van steunprojecten op. Vanuit de ouderraad kwam en nog 3 000 euro extra financiële steun en zo kon ons plan grondig uitgewerkt worden. Samen met een tuinaannemer werden er struiken aangeplant. Tijdens de werken kozen we voor duurzaamheid en de bestaande grijze betonnen tegels werden opnieuw gebruikt om er banken mee te maken. Het resultaat is een leuke ontmoetingsplek en een leerzame groene buiten lesruimte”.

Extra picknicktafels

Op vraag van enkele leerlingen wordt de ruimte straks aangevuld met nieuwe picknicktafels. “Wij zijn een kleine en warme school en we schenken voldoende aandacht aan dat warme gevoel. Alle leerlingen krijgen de kans om zich mee te engageren bij bepaalde projecten. Ze krijgen inspraak bij onze plannen. Op onze school kunnen ze groeien en veel bijleren. De lichamelijke en mentale gezondheid en het algemeen welzijn is heel belangrijk.”