Rebekka Buyse is 20 jaar directeur van De Klimtoren: “Wat ik wens? Dat al mijn leerlingen later gelukkig zijn”

Het was even schrikken voor directeur Rebekka Buyse van basisschool De Klimtoren, toen alle kinderen van de school haar in de eetzaal opwachtten voor een onvergetelijk dankmoment. 20 jaar een school in goede banen leiden is een hele opgave, en dat mocht wel eens uitbundig gevierd worden.

Aan de muren hingen overal tekeningen van de kinderen en er werd een videomontage getoond met tientallen getuigenissen van leerlingen en personeelsleden die elk op hun eigen manier een woordje van dank formuleerden. Als kers op de taart kreeg de jubilaris uiteraard ook nog een mooie ruiker bloemen.

“Mijn team organiseert elk jaar op de Dag van de Directeur wel iets om me te bedanken, maar deze keer was ik compleet verrast”, vertelt Rebekka Buyse. “Twintig jaar is een hele tijd, maar eigenlijk zijn die jaren voorbij gevlogen. Niet onlogisch, want ik heb het geluk om directeur te zijn van een toffe school met stuk voor stuk prachtige kinderen”, glimlacht directeur Rebekka. “Ik ben daarnaast omringd door enorm enthousiaste en gedreven personeelsleden. Het zijn allemaal mensen waarop ik kan rekenen en die me ten volle steunen.”

In haar hele professionele loopbaan stond Rebekka Buyse nooit in een andere school. Ze startte haar onderwijscarrière als kleuterleidster in De Klimtoren en 34 jaar later staat ze er nog steeds. Kleuterjuf Pascale Muylle (60) was vele jaren haar collega en heeft weinig moeite om haar directeur te typeren. “Rebekka is iemand die het belangrijk vindt dat iedereen zich goed voelt op school. Ze weet als geen ander hoe ze op een diplomatische manier problemen moet oplossen. Doordat ze zelf in de praktijk stond, weet ze als geen ander met welke problemen je op de klasvloer vaak geconfronteerd wordt. Ik ben heel blij dat onze school al vele jaren in goede handen is.”

Bouwen en verbouwen

“De Jabbeekse vrije basisschool is niet meer dezelfde als toen ik hier twintig jaar geleden de fakkel overnam van mijn voorganger”, weet de directeur van De Klimtoren maar al te goed . “Ons leerlingenaantal is verdubbeld, waardoor de voorbije decennia noodgedwongen heel veel gebouwd en verbouwd werd. De uitdagingen van een grote school zorgen ervoor dat mijn job nooit saai of eentonig wordt. Ik heb heel veel fantastische mensen rondom mij die me helpen en bijstaan, zodat mijn opdracht me gelukkig niet over het hoofd groeit.”

“Ik doe deze job nog elke dag met heel veel plezier en enthousiasme en dat zeg ik niet omdat ik vandaag gevierd word”, gaat Rebekka Buyse verder. “Als directeur zorg ik er enerzijds voor dat ik voor iedereen bereikbaar blijf, maar anderzijds waak ik erover om mezelf af en toe eens af te schermen van het schoolgebeuren.”

De directeur van De Klimtoren hoopt gezond te blijven, zodat ze nog enkele jaren op haar gekende enthousiaste manier kan doorgaan. “Ik wil me heel graag blijven inzetten om voor alle kinderen van De Klimtoren het juiste ontwikkelingstraject te vinden, zodat ze later gelukkige mensen mogen worden”, besluit Rebekka al glimlachend. (Philippe Decruynaere)