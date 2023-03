Ravelijn en Sint-Andreas Brugge leren elkaar beter kennen

De directies van BuSO Ravelijn en Sint-Andreas Brugge vonden het een goed idee om de leerlingen van beide scholen met elkaar in contact te brengen tijdens enkele leuke activiteiten. De voorbije maanden gingen jongeren van beide scholen aan de slag om onder begeleiding van leerkrachten lekkere croque-monsieurs te maken en gezelschapsspellen te spelen. Het hoofddoel van de activiteiten was om elkaar beter te leren kennen en zich in te leven in elkaars leefwereld. In een tijd waarin geprobeerd wordt om inclusief onderwijs op de klasvloer te realiseren, is dit initiatief alvast een mooie stap in de goede richting. (PDC)