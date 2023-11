Rani Vanlerberghe staat op longlist Bachelorprijs

SciMingo vzw organiseert jaarlijks de Vlaamse Scriptieprijs waarvan de Bachelorprijs onderdeel is. Met deze wedstrijd wil de organisatie sterke scripties onder de aandacht brengen. De longlist van deze editie is bekend. Uit de 102 ingestuurde artikels werden er tien genomineerd. Er komt nog een shortlist van vijf werken en de winnaar weten we op 19 december.

De aan de VIVES Hogeschool afgestudeerde Rani Vanlerberghe uit Zwevegem is in de running. Samen met groepsgenoten Emilia Renier, André Wittevrongel-Liefhooghe, Brontië Courtens, Liza Keulemans en Laurens Van Der Meulen pleit ze voor het beschermen van kinderen tegen vroege digitale puberteit. “Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in contact met dezelfde applicaties die tieners gebruiken. Om hierop in te spelen ontwikkelden we een sensibiliseringssessie voor leerlingen van de derde graad in het basisonderwijs, onder de naam (BE)SCHERM”, vertelt ze.

(BE)SCHERM

De bachelorproef bestaat uit een onderzoeksrapport en uit een klassessie. “Het onderzoek bestond uit een kwantitatief en kwalitatief luik. We werkten dit uit in een nodenbevraging voor de leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs en interviews met experts binnen dit thema. De workshop bestaat uit interactieve werkvormen met een sensibiliserende en informatieve insteek. Deze wordt gegeven aan de hand van het zelfgemaakt draaiboek en werd tijdens de onderzoeksfase onderworpen aan een testfase in verschillende scholen. (BE)SCHERM zal nu worden uitgevoerd in verschillende scholen”, vertelt Rani.

SPEELSE WIJZE

In de klassessie van (BE)SCHERM werkt men met een spel. “Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar worden op een speelse manier geïnformeerd over de verschillende voor- en nadelen van hun schermgebruik en gamegedrag. Kinderen worden uitgedaagd om nepnieuws te ontmaskeren, hun meningen te delen met klasgenoten en te reflecteren over hun standpunten tegenover sociale media en games.”

Voor de ouders werd een brochure gemaakt met handige tips en doorverwijzingen.