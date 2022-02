Provincie West-Vlaanderen lanceert nieuw inspiratieboek ‘Natuur op School’ op campus Sterrebos Rumbeke

Op woensdag 16 februari heeft de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met MOS het nieuwe boek ‘Natuur op School’ aangekondigd dat scholen moet inspireren en motiveren om een groenere omgeving te creëren voor hun leerlingen. Alle West-Vlaamse scholen kunnen een gratis exemplaar aanvragen tot aan de zomer.

De lancering van het boek vond plaats in GO! MPI Campus Sterrebos in Rumbeke, waar directrice Katia Viaene samen met gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe een woordje uitleg gaven.

Gebrek aan groen

“West-Vlaanderen heeft veel meer nood aan buurtgroen dan andere provincies. Dat willen we veranderen.”, aldus Jurgen Vanlerberghe.

Er is niet alleen meer nood aan buurtgroen om de biodiversiteit te bevorderen, maar het draagt ook bij tot betere schoolse resultaten. Door een groene omgeving te voorzien op school, zal de sociale en motorische ontwikkeling van leerlingen er alleen maar op verbeteren. Zo hopen ze met dit inspiratieboek bijvoorbeeld pestgedrag tegen te gaan.

Het kijkboek telt 262 pagina’s en toont aan dat alles mogelijk is, ook met beperkte ruimte. In het boek komen 23 thema’s aan bod waarin verschillende projecten belicht worden die reeds in 26 West-Vlaamse basis- en secundaire scholen gerealiseerd werden. Het boek kwam tot stand door MOS, die streeft naar een milieuvriendelijke leeromgeving, in samenwerking met de Regionale Landschappen en Stadlandschappen.

Subsidies

Het maximale subsidiebudget van de provincie per school bedraagt 10.000 euro. Naast financiële steun kunnen scholen ook rekenen op begeleiding. Tussen 2006 en eind 2021 werden ruim 200 scholen begeleid. Dat is goed voor ongeveer 625.000 euro.

20 jaar MOS

MOS blaast dit jaar twintig kaarsjes uit. In die twintig jaar heeft MOS al meer dan 200 projecten verwezenlijkt. Zo zorgde MOS onder andere voor rustzones en moestuinen in verschillende scholen. In het kader van deze mijlpaal besliste de provincie om alle West-Vlaamse scholen een gratis exemplaar te bezorgen.

Het boek wordt ook te koop aangeboden via het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge.