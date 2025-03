Protestmars voor behoud Torhoutse wijkschool gepland: “De Koornbloem mag niet verdwijnen”

Het actiecomité Behoud Koornbloem op de Torhoutse wijk ‘t Rozeveld luidt de noodklok. “Onze geliefde, kleinschalige school De Koornbloem dreigt te verdwijnen door de plannen van de overkoepelende Scholengroep Sint-Rembert om de drie vestigingen van De Oefenschool samen te brengen in een groot, nieuw complex in het stadscentrum”, zeggen Wouter De Witte en Sofiân Dahmani namens het comité.

“We vinden dat onaanvaardbaar. Dus vragen we iedereen die de school een warm hart toedraagt om deel te nemen aan onze protestmars op zaterdag 22 maart om 14 uur met vertrek aan de wijkschool.”

Overheid bezuinigt op onderwijs

“Onze actie is méér dan een lokaal protest: het is een oproep tot bewustwording over het belang van kleinschalig onderwijs. Het is geen geheim dat de hogere overheid al jaren bezuinigt op onderwijs, met als gevolg dat kleine, warme en groene wijkscholen zoals De Koornbloem moeten verdwijnen. We eisen dat deze kaalslag stopt en dat er geïnvesteerd wordt in kwalitatief en kindgericht onderwijs. Deze problematiek raakt niet alleen onze school, maar bedreigt ook andere wijkscholen. Wat voor toekomst bouwen we voor onze jeugd als onderwijs enkel draait om schaalvergroting en kostenbesparing?”

De scholengroep heeft plannen om alle leerlingen van De Oefenschool, waartoe De Koornbloem behoort, te centraliseren in een groot, eigentijds schoolgebouw aan de Torhoutse Ernest Claeslaan.

Zorgen over verkeersveiligheid

“Die locatie brengt onaanvaardbare risico’s mee”, vervolgt het actiecomité. “We maken ons ernstige zorgen over de verkeersveiligheid, aangezien jonge kinderen dagelijks een drukke verkeersweg zullen moeten nemen. De locatie waarop de scholengroep zijn zinnen heeft gezet, is momenteel al enorm verzadigd qua verkeer. Waarom wordt er geen rekening gehouden met die feiten?”

“We zijn boos en verontwaardigd, maar we blijven constructief. We vragen de scholengroep en het stadsbestuur om de plannen te herbekijken en samen met de ouders en leerkrachten op zoek te gaan naar alternatieven. We eisen transparantie en inspraak.”