Protest tegen afschaffing uniform in Brugse school SASK: “Minder pestgedrag met uniform”

De directie van de Brugse school SASK wil vanaf het nieuwe schooljaar in september het traditionele schooluniform afschaffen. Dat is echter niet naar de zin van een groot aantal leerlingen. Een petitie moet de directie nu op andere gedachten brengen. “Met een uniform is iedereen gelijk en is er minder pestgedrag”, zegt Tess Slabbinck uit het vijfde middelbaar.

In een mailtje gericht aan de ouders liet de directie van de Brugse school SASK, deel uitmakend van de koepel Katholiek Onderwijs, zaterdag weten dat er beslist werd om vanaf volgend schooljaar – in september 2023 dus – het schooluniform af te schaffen. En dit zowel in het kleuter, het lager als het middelbaar. De directie zegt de beslissing te hebben genomen na aftoetsing in de adviesraad en de schoolraad.

Maatschappelijk draagvlak

“Het was geen eenvoudige beslissing: het schooluniform is van bij de start verbonden aan SASK en heeft een hoge emotionele waarde voor veel leerlingen, ouders en leerkrachten”, zo is te lezen in de bewuste mail. “Maar we weten ook dat het uniform voor een aantal ouders en leerlingen een drempel vormt, waardoor ze dus niet voor SASK kiezen. Het maatschappelijk draagvlak voor een uniform wordt steeds kleiner. We zijn ervan overtuigd dat we geen uniform nodig hebben om ons pedagogisch project, met bijhorende waarden en normen, te kunnen realiseren.”

Het bericht viel bij een pak leerlingen en ouders helemaal niet in goede aarde, zo blijkt intussen. Voorstanders van het schooluniform lanceerden de petitie ‘uniform in sask moet blijven’ voor het behoud ervan. Een petitie intussen al door bijna 800 mensen ondertekend werd en ook gretig via Facebook gedeeld wordt.

Petitie

Een van die voorstanders van het behoud van het uniform is Tess Slabbinck uit het vijfde middelbaar. “Een van de redenen dat ik naar deze school ben gekomen in het eerste middelbaar is net omdat er hier een schooluniform gedragen wordt”, zegt Tess. “Met een uniform is iedereen gelijk en op die manier is er ook minder pestgedrag. Niemand kan stoefen met chique of dure kledij en er wordt ook op niemand neergekeken. Die beslissing komt voor ons ook echt onverwacht. We hadden niet de indruk dat het uniform in vraag werd gesteld. Natuurlijk hopen we dat ons protest iets uithaalt. Maar als de directie toch voet bij stuk zou houden, zijn er al een pak leerlingen die overwegen om toch gewoon in het uniform te blijven naar school komen. Als er dat zoveel mogelijk leerlingen doen is dat toch wel een duidelijk signaal.”