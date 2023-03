Project Jong Gedacht inspireert anderstalige jongeren om studiekeuze te maken

Het project ‘Jong Gedacht’ van de Federatie van Mondiale & Democratische Organisaties (FMDO) met steun van Stad Oostende, wil leerlingen uit de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), vijfde en zesde secundair onderwijs, inspireren om een bewuste studiekeuze te maken.

Jongeren op het einde van hun OKAN-traject of jongeren in hun laatste jaar secundair onderwijs moeten de komende maanden een beslissing nemen of ze willen verder studeren of niet. Geen evidente keuze en zeker niet als jongere met een migratieachtergrond. Er is ook keuzestress: hoe vinden ze een studierichting en job die bij hen past?

Project

Het project Jong Gedacht van FMDO – met steun van Stad Oostende – inspireert leerlingen uit het vijfde en zesde secundair van de OKAN (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) om een studierichting te kiezen. Dat aan de hand van persoonlijke verhalen van jongeren met een migratieachtergrond uit Oostende. Die jonge onderwijsambassadeurs vertellen zonder taboe over hun pad van het secundair onderwijs naar een job of hogere studies.

Tine Dessein, projectmedewerker FMDO: “17- en 18-jarigen zijn vaak nog erg zoekende. Het verhaal van de onderwijsambassadeurs volgt geen rechte lijn, maar kronkelt langs dromen, twijfels, obstakels én successen. Ze moesten dikwijls een stapje terugzetten om er twee vooruit te gaan. Hun ervaring kan leerlingen en ouders inspireren om een meer bewuste studie- of beroepskeuze te maken en om het hoofd koel te houden als alles even wat minder vlot loopt.”

Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen): “Stad Oostende zet sinds enkele jaren heel wat acties op poten om het aantal jongeren dat uitstroomt met een diploma te doen stijgen. Hierbij is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor de reden waarom jongeren afhaken. Een foute studiekeuze ligt vaak aan de basis voor schooluitval, daarom is dit project van goudwaarde. Het helpt jongeren om geïnformeerde keuzes te maken en zo de kans op schoolmoeheid te verkleinen.”

Op bezoek in de klas

De Oostendse scholen kunnen vanaf nu de jonge onderwijsambassadeurs uitnodigen om hun verhaal te delen. Ze komen in duo naar de klas. Ze geven geen advies of begeleiding, maar inspireren jongeren om een meer bewuste studiekeuze te maken tijdens en na het secundair onderwijs. De ambassadeurs getuigen over hoe ze faalangst overwonnen of over hoe pittig de overgang van het secundair naar de hogeschool of universiteit kan zijn. Ze delen ook tips om een studierichting te vinden die bij de jongeren past en hoe ze kunnen omgaan met verwachtingen van heel wat ouders. Na hun verhaal is er tijd voor interactie en vragen.

Schepen van Mens en Milieu Silke Beirens (Groen): “FMDO kan met dit project opnieuw uitblinken waar haar kracht ligt: mensen/jongeren met gelijkaardige verhalen met elkaar in verbinding brengen. Op die manier kunnen deelnemers kracht putten om belangrijke keuzes te maken voor hun toekomst. We zijn natuurlijk heel trots dat we dergelijke projecten als stad kunnen faciliteren.”

Scholen kunnen zich voor aanvragen richten naar tine@fmdo.be of bellen naar 0471 83 72 03.