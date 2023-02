Professor Mattias Desmet uit Wakken verzet zich tegen maatregelen UGent

Mattias Desmet, de UGent-professor klinische psychologie die in opspraak kwam na uitspraken op een online videokanaal van een Amerikaanse complotdenker, verzet zich tegen de maatregelen die de universiteit heeft genomen.

“Dit is een omfloerste degradatie waar hij niet mee kan leven”, bevestigt zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge. Van Steenbrugge vraagt in eerste instantie om een sereen en open gesprek. Eventuele andere procedures worden woensdag niet aangekondigd. “We gaan inhoudelijk reageren op de plaats waar we moeten reageren: voor de raad van bestuur.”

Eerder had de universiteit aangegeven dat het handboek ‘Psychologie van het totalitarisme’, dat elk academiejaar in de tweede bachelor Psychologie aan enkele honderden studenten wordt gedoceerd, niet meer gebruikt zou worden. Desmet mag verder nog 50 procent van de hoorcolleges van het vak Cultuur- en Maatschappijkritiek geven en een collega-professor van de vakgroep wordt de verantwoordelijke lesgever.

Het bewuste handboek moet aangepast worden en er moeten bijkomende perspectieven aangereikt worden in het vak. Omdat het werk “slordigheden” bevat en refereert naar “verouderde wetenschap”, oordeelt de Commissie voor de Wetenschappelijke Integriteit, die het boek heeft doorgelicht. Van Steenbrugge zegt dat Desmet open staat om kritiek te bekijken maar “op voorwaarde dat het hem duidelijk gepresenteerd wordt. Wat we nu gehoord hebben, waren foute premissen.”

In opspraak

Desmet kwam in opspraak na een passage bij Alex Jones, een Youtube-fenomeen dat veroordeeld werd voor leugens over een schietpartij op de basisschool van het Amerikaanse Sandy Hook in 2012. De Gentse professor heeft uitspraken in die show later ingetrokken.

Dat de academische reputatie van Desmet onder druk staat, stoort Van Steenbrugge, die de genomen maatregelen buiten proportie vindt en zich vragen stelt over de drijfveer achter de beslissing. “Het lijkt dat hij wordt afgerekend op basis van een kritische noot. Heeft het te maken met zijn open geest rond het vaccinatiebeleid? Ik durf het niet te denken.”

Beslissing terugdraaien

Van Steenbrugge nodigt de raad van bestuur van de UGent uit om in gesprek te gaan en de beslissing terug te draaien. “Ik wil ze overtuigen van de inhoudelijk foutieve basis waarop ze deze beslissing hebben genomen.”

Het is nu aan de raad van bestuur om uit te maken of er wordt ingegaan op de uitnodiging voor het gesprek. De universiteit communiceerde maandag dat de beslissing gemotiveerd was door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, die bestaat uit een voorzitter en 12 facultaire leden. Er zetelen ook een juridisch-academisch expert en twee externe experten in. Maar ook een opleidingscommissie heeft zich over de lesinhoud gebogen. Beide conclusies werden aan de faculteitsraad voorgelegd, die de finale beslissing nam.

Geen ideologische discussie

Aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen wordt tegengesproken dat Desmet monddood is gemaakt. “Het gaat hier niet om een ideologische discussie”, zegt decaan Ann Buysse. “Dit is geen debat voor of tegen de stellingen die Mattias inneemt.” De keuze om het boek niet langer volledig als lesmateriaal te kiezen, “gaat ook over wat er niet in het boek staat. Multiperspectivisme is belangrijk in een bachelorvak dat een brede introductie geeft en dus vraagt de commissie om het boek te reduceren tot enkele hoofdstukken en aan te vullen met andere werken die ruimere theoretische kaders aanbieden.”

De beslissing is volgens Buysse gemotiveerd door vragen bij de toepassing van regels over wetenschappelijke integriteit, zoals “correct citeren, niet plagiëren, geen onderzoeksresultaten uit hun context trekken, niet selectief gebruiken van data, geen cherry-picking, gebruik maken van de meest actuele theoretische kaders.”

Proportioneel

Rector Rik Van de Walle heeft de beslissing verdedigd en noemt de maatregel proportioneel. Desmet wordt niet volledig monddood gemaakt en de rector ziet geen elementen die verdere stappen zoals het nemen van een ordemaatregel, het opstarten van een tuchtprocedure noodzakelijk maken, laat staan ontslag.

Maar Van Steenbrugge richt zich met de vraag om eerherstel uitdrukkelijk aan de raad van bestuur van de UGent. Dat orgaan wordt sinds enkele maanden voorgezeten door Europees parlementslid Geert Bourgeois (N-VA).

De persdienst van de UGent liet woensdag omstreeks 17 uur weten nog geen verzoek van meester Van Steenbrugge of professor Desmet te hebben ontvangen.