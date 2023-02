Prizma De Wegwijzer wuift juf Greta uit

Juf Greta De Jaegere heeft op 31 januari, na een carrière van ruim veertig jaar, afscheid genomen van ‘haar’ Prizma De Wegwijzer in de Schoolstraat in Ingelmunster.

Greta werd geboren in januari 1962, als de jongste spruit in het gezin De Jaegere. Ze heeft een oudere zus Kristien en een broer Patrick. Ze woonden op de Krieke. Greta trok naar het kleuterschooltje op de Krieke en naar de Onze-Lieve-Vrouwschool. Ze studeerde ook aan het instituut Ave de Pelichy in Izegem. Ze leerde voor onderwijzeres aan de normaalschool in Tielt.

In 1982 startte ze haar onderwijscarrière in De Wegwijzer (de toenmalige meisjesschool in de Schoolstraat). Daarna gaf ze een drietal jaar les in de Onze-Lieve-Vrouwschool, om vanaf dan definitief terug te keren naar De Wegwijzer.

Ze stond als klastitularis in verschillende leerjaren, vooral het vierde, vijfde en zesde leerjaar, later werd ze co-teachjuf. Ze sloot dit schooljaar haar loopbaan af als co-teachjuf in de derde graad. Greta stond eigenlijk haar hele leven in Prizma: eerst als leerling van 2,5 tot 18 jaar, daarna als juf.

Dierenvriend

Greta is getrouwd met Geert Bossuyt en woont in de Gentstraat. Ze heeft twee dochters, en is oma van Arthur, Remi en Helena; er is nog een kleinkind op komst.

Ze is een grote dierenvriend. Nu heeft ze thuis een hond, Odette. Vanuit haar dierenliefde ontstond het idee om op Werelddierendag een dierenbeurs te organiseren in haar klas. Elke leerling mag zijn lievelingsdier voorstellen met foto’s, folders… De dieren mogen meekomen naar de klas. Leerlingen, ouders en grootouders komen graag kijken naar de beurs, die nog altijd wordt georganiseerd.

Juf Greta houdt van reizen, en vooral van Italië.

(Patrick D.)