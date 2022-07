Prizma De Stadsparel in Izegem neemt afscheid van juf Katrien en kinderverzorgster Yanick

Bij Prizma De Stadsparel werd eind juni afscheid genomen van twee vaste krachten. Kleuterjuf Katrien Delporte en kinderverzorgster Yanick De Poorter trokken de schoolpoort achter zich dicht na een mooie carrière. De dames zijn vast van plan om nu te genieten.

In Prizma De Stadsparel namen ze eind juni afscheid van juf Katrien Delporte (59) en kinderverzorgster Yanick De Poorter (63). Na een goedgevulde carrière is het tijd voor een welverdiend pensioen en daar kijken beide dames erg naar uit. “We gaan wat trager leven”, vertelt Katrien Delporte. “Mijn man Jan Verstraete en ik hebben twee kinderen, Fien en Lowie. Onze oogappel Louisa is al 6 jaar en binnenkort wordt er nog een kleinkindje geboren, dat is het mooiste cadeau dat ik kon krijgen voor mijn pensioen. Ik zal dus zeker mijn dagen kunnen vullen. Mijn man is trouwens, net als ik, sinds 1 juli met pensioen. Als het even kan, gaan we graag eens weg met de mobilhome. Dus ook dat willen we zeker doen. We gaan ons niet vervelen.” (lacht)

Yanick De Poorter woont met haar man Hugo Seynaeve in de Odiel Spruyttestraat. Het koppel heeft twee zonen, Tim en Arne. “Ik ga genieten van de kleine dingen in het leven. Mijn man gaat op 1 september met pensioen. We willen nog wat reizen, maar ook de kleinkinderen Milan, Feline, Charles en Jef hebben een belangrijke plaats in ons leven.”

Geen vaarwel

Katrien werkte quasi haar hele carrière in De Stadsparel, de vroegere Sint-Tilloschool. “Ik stond er nu in het tweede kleuter en heb dat eigenlijk bijna altijd gedaan, al startte ik ooit wel in de derde kleuterklas. Ik zal het contact met de collega’s en de kindjes wel erg missen. Gelukkig is het geen vaarwel, ik kom zeker nog eens terug op school. Nu al sta ik op de lijst voor de schoolreis van volgend jaar”, lacht Katrien.

“Ik kom zeker ook nog eens langs”, vertelt Yanick Depoorter. “Ik werkte sinds 2001 als kinderverzorgster in het onderwijs en dat is mij altijd heel erg bevallen. Ik amuseerde mij echt in mijn job. Mijn laatste schooljaar was er helaas wel eentje van veel ziekteverlof, want ik kamp met wat fysieke ongemakken. Gelukkig heb ik mijn afscheid op beide scholen wel op een prachtige manier kunnen vieren en daar ben ik enorm dankbaar om.”

Groot feest

Yanick werkte als kinderverzorgster in De Stadsparel en de Heilige Familie, maar dat deed ze niet altijd. “Op een bepaald moment werkte ik op vier scholen binnen de scholengemeenschap. Ik ondersteunde vooral de peuter- en de kleuterleidsters en dat is meer dan nodig. Zeker nu peuters en kleuters nog met een luier naar school mogen, is dat zeker niet evident. De kinderen zijn ook een pak mondiger dan vroeger en er moet vaak veel opgevoed worden in de klas. Daar kruipt heel veel tijd in.”

Katrien en Yanick werden uiteraard in de bloemetjes gezet in De Stadsparel. “Het werd een verrassingsfeest en alle kinderen hebben voor ons opgetreden, want natuurlijk een prachtig cadeau was. We hebben genoten van begin tot einde, met een lach en een traan”, glunderen de dames tot besluit. (MVW)