Prizma Campus IdP brengt kleur in hetleven van de leerlingen

Op dinsdag 17 mei vond de 2de editie van de “Ik-doe-Positief-dag” plaats. Een initiatief dat enkele leerkrachten in het leven riepen als opkikker voor de leerlingen tijdens de corona-periode. Dit jaar organiseerde de leerlingenraad aansluitend het ‘IdP-café’ n.a.v. De dag van de leerling.

“Tijdens en na de coronapandemie zagen wij de motivatie en het enthousiasme bij de leerlingen wat achteruit gaan”, vertelt directeur Piet Pieters. “Aandacht voor de mentale gezondheid van onze leerlingen is een prioriteit voor ons. Door deze ‘IdP dag’ willen wij de leerlingen laten voelen dat we altijd klaarstaan voor hen.”

Oud-leerlingen halen hippiekleedjes boven

De organisatie schakelde de hulp in van oud-leerlingen Remco Catteeuw en Mathew Haerkens (afgestudeerd in 2020) die momenteel event management studeren in Vives Kortrijk. De hele dag stond in het teken van de Hippiecultuur en de positiviteit die deze uitstraalt. De activiteiten en de decoratie waren ook daarop gebaseerd. De leerlingen trokken te voet doorheen Izegem om verschillende activiteiten uit te voeren.

Na de middag bracht de schoolband het themalied Viva la Vida van Coldplay bij de opening van ‘IdP café’. Er waren verschillende food & drink-standjes, een dj-set en andere andactiviteiten. Leerlingen én leerkrachten hielden er alleszins een heel positief gevoel aan over!