Primeur voor Sint-Pietersschool: bezoek van pianomobiel van juf Veerle Elst

Met nieuwsgierige oogjes bekeken de kinderen van het eerste en tweede leerjaar de pianomobiel die ineens aan de Sint-Pietersschool opdook. Het enthousiasme van pianojuf Veerle Elst werkte aanstekelijk en de kinderen beleefden een onvergetelijk moment.

Veerle Elst is leerkracht piano, groepsmusiceren en begeleidingspraktijk aan de academie StAPwest van Veurne. Naast haar grote liefde voor piano heeft ze ook een passie voor op vakantie trekken met de mobilhome.

“Dat bracht me op het idee om die twee dingen te combineren en zo doelgroepen te bereiken om een muziekinstrument te bespelen, want dat lukt niet altijd via de academie”, vertelt Veerle.

“Ik heb al dikwijls ondervonden dat een piano een gigantische aantrekkingskracht uitoefent op kinderen. Kinderen vinden een piano niet alleen leuk, maar pianospelen is ook goed voor hun ontwikkeling. Daarom trok ik naar de Sint-Pietersschool in De Panne, die ik de primeur gun.”

Ook Trees Gheysen, directeur VBS Sint-Pietersschool Adinkerke-De Panne, is enthousiast: “De eerste zes kindjes van het eerste en tweede leerjaar kregen een kwartier pianoles. Daarna komt Veerle opnieuw langs om ook de andere leerlingen de kans te geven het muziekinstrument te ontdekken. Het oudercomité sponsorde het nieuwe initiatief.”

Naast scholen richt Veerle Elst zich tot bedrijven en revalidatiecentra. “Muziek spelen werkt ontspannend en is educatief. Ik kan het iedereen aanraden”, lacht ze. Scholen kunnen de pianomobiel reserveren voor 35 euro per uur en bedrijven voor 40 euro. De eerste week van juli plant Veerle een vijfdaags pianokamp voor jongeren tussen 8 en 18 jaar, een combinatie van pianoles, sport en spel.

Info: www.depianomobiel.be of info@depianomobiel.be.