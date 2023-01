Primeur voor Brugse BSO-school De Varens: Eerste Vlaamse school met een digitale instructeur

SBSO De Varens is de eerste school in Vlaanderen die inzet op het gebruik van een systeem dat de leer- en werkplek transformeert in een innovatieve en interactieve omgeving. Het systeem is vergelijkbaar met een instructiefiche die de werknemer stap voor stap moet volgen om een assemblageopdracht te volbrengen, maar door de inzet van technologie gebeurt dat op een interactieve manier.

De werkinstructies worden getoond aan de hand van werkbakken met daarin materiaal dat oplicht, beeldprojectie in de vorm van gereedschap, onderdelen op een tafel of korte video’s. Daarna controleert een camera automatisch of de werknemer (leerling) de opdracht juist heeft uitgevoerd.

Maatwerkbedrijf

“Onze leerlingen komen na hun schoolcarrière meestal in een maatwerkbedrijf terecht”, vertelt leerkracht praktijk Robbie Vanbaelenberghe. “Door onze contacten met die bedrijven weten we dat op de werkvloer ook van onze leerlingen heel wat geëist wordt. We willen hen dan ook zo goed mogelijk voorbereiden op deze realiteit.”

“In zo’n maatwerkbedrijf zijn we voor het eerst in contact gekomen met digitale instructie”, vult ICT-coördinator Stan Billiet aan. “Het systeem dat daar gebruikt werd, was onbetaalbaar voor onze school. Na wat zoekwerk kwamen we na een tip terecht bij de Belgische firma Arkite voor het leveren van een betaalbaar systeem. Arkite heeft heel wat ervaring om voor bedrijven werkplekken te transformeren tot interactieve omgevingen. Het bedrijf was bijgevolg ook sterk geïnteresseerd om een systeem te ontwikkelen voor onderwijsdoeleinden.”

De digitale instructeur die Arkite ontwikkelde zorgt ervoor dat de leerling foutloos assemblageopdrachten kan uitvoeren, want bij fouten tijdens het assemblageproces stuurt het platform meteen een waarschuwing. Een slimme sensor valideert de correcte uitvoering en voorkomt menselijke fouten, wat de kwaliteit ten goede komt.

Tweede toestel

“Momenteel beschikken we op school over één digitale instructeur. Uiteraard willen we heel graag een bijkomend toestel aanschaffen. Dankzij een serieuze financiële tussenkomst van het oudercomité hebben we ons eerste toestel kunnen aankopen. We hopen snel voldoende geld te vinden voor een tweede”, aldus de ICT-coördinator.

“Voor de didactische begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen is de digitale instructeur ook heel nuttig”, aldus praktijkleraar Vanbaelenberghe. “We leren hen stap voor stap zelfstandiger omgaan met werkinstructies. Daarenboven helpt het systeem om te differentiëren, waardoor we gevarieerdere taken op maat van elke leerling kunnen aanbieden. Het is in het beroepsonderwijs ontzettend belangrijk om innovatief te zijn, want we willen onze leerlingen optimale kansen bieden op een mooie toekomst.” (PDC)