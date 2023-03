Prestigieuze nationale culinaire wedstrijden op campus VIVES Brugge

Op de campus Brugge van Hogeschool VIVES vonden op zondag 26 maart de vermaarde nationale culinaire wedstrijden Jeunes Chefs Rôtisseur en Jeunes Sommeliers plaats.

Dit event is een samenwerking tussen de Chaine des Rôtisseurs en het graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement van campus Brugge. Vijf studenten van de horecaopleidingen van VIVES namen deel aan de wedstrijd.

La Chaîne des Rôtisseurs wil de ontwikkeling stimuleren van jonge koks en sommeliers over de hele wereld. Het doel van de wedstrijd is de culinaire expertise van jonge Chefs Rôtisseurs aan te moedigen en te promoten door hen bloot te stellen aan een competitieve omgeving met leeftijdsgenoten. Deze wedstrijd biedt deze jonge chefs de mogelijkheid om hun talent en creativiteit te laten zien in een internationale arena.

Kennis stimuleren

Met de wedstrijd Jeunes Sommeliers wil men het proeven en de kennis van goede wijnen en andere ambachtelijke dranken stimuleren. Het is tevens de bedoeling om de deelnemers aanmoedigen en te ondersteunen om toekomstige topsommeliers te worden. De hosting van het event gebeurde door de studenten van de graduaatsopleiding logies-, restaurant- en cateringmanagement van VIVES. Zij werden de hele dag ingezet bij de ontvangst en catering van de verschillende juryleden en deelnemers.

(PDC)