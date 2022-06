Prestigieuze Koningin Paolaprijs voor kleuterwerking van De Springplank in Brugge

Woensdag werden in de Koninklijke Serres van Laken de Koningin Paolaprijzen voor Onderwijs uitgereikt. De Vlaamse laureaat is basisschool De Springplank uit Brugge.

Voor het schooljaar 2021-2022 richtte de prijs zich tot leerkrachten en schoolteams van het gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs van alle netten van de Vlaamse en Franse gemeenschap. De laureaat voor Vlaanderen ontving de prestigieuze prijs voor hun innovatieve kleuterwerking van ‘rups naar vlinder’.

De school hanteert al enige tijd een specifieke aanpak voor haar drie- en vierjarigen, die ze omdoopten tot de rupsen- en vlinderwerking. In De Springplank evolueren de kinderen gaandeweg van kleine rups tot grote vlinder. Elk op zijn niveau want een driejarige kan voor taal nog een kleine rups zijn maar kan voor wiskunde misschien beter aansluiten bij de vlinders. Het klassensysteem werd doorbroken en het aanbod is steeds op maat van het kind. Het ontwikkelingsniveau van het individuele kind primeert.

Directeur Wesley Vanbavinckhove ontving woensdagnamiddag de prijs uit de handen van prinses Claire en is uiteraard heel gelukkig. “Je schrikt toch wel even als je het nieuws verneemt. De lovende woorden van de jury, die ons als de kleuterschool van de toekomst beschreef, hebben mij en het hele kleuterteam toch wel diep geraakt. Onze aanpak op maat van het individuele kind vonden ze baanbrekend. Ik ben echt heel blij met deze erkenning voor onze school. Soms durven we al eens twijfelen of we wel goed bezig zijn, maar deze erkenning bewijst dat we kozen voor de juiste aanpak.” (PDC)