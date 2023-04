Prachtige nieuwe relaxatieruimte in BuSO Ravelijn

Ravelijn is een school voor buitengewoon secundair onderwijs voor leerlingen met een matige tot ernstige mentale en/of fysieke beperking. De laatste tijd was er voor de leerlingen hoe langer hoe meer behoefte aan een ruimte om tot rust te komen tijdens en tussen de lessen.

Zo groeide het idee om een leegstaand lokaal om te bouwen tot een relaxatieruimte. Leerkrachten en paramedici hebben de voorbije weken de ruimte mooi opgefrist. Daarnaast kregen ze ook hulp van een enthousiast team van cursisten, die een opleiding orthopedagogie volgen in het nabijgelegen CVO Miras Brugge. In de relaxatieruimte is een ballenbad, een voelwand, hangen slingers en liggen ook kussens, voel- en kijkinstrumenten. De prachtige ruimte om tot trust te komen werd op donderdag 23 maart feestelijk geopend en in gebruik genomen. (PDC/foto PDC)