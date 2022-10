Post-coronatijdperk en energiecrisis beïnvloeden studentikoos uitgaansleven:“Studenten gaan nu secuurder om met hun budget”

Met de start van het academiejaar zien niet alleen de campussen, maar ook cafés hun geliefde studenten terugkeren. Het gros lijkt zich te verzamelen op de Doorniksesteenweg en de Doorniksewijk. Op Hoog Kortrijk vind je de aangrenzende cafés Barsol en Den Bross, ook wel bekend als de organisatoren van het feest ‘High Fest’, dat doorgaat eind juni op de campus van de hogeschool VIVES. Zij zijn samen met ’t Kanon naar eigen zeggen dé place to be voor Kortrijkse studenten.

Hoewel de start van het academiejaar voor deze cafés de omzetmaanden inluidt, brengt de post-coronaperiode en de huidige crisis een nieuwe dynamiek. Vennoten Lars Alleweireldt (25) en Sebe ‘Backie’ Debacker (27) van Barsol en gerant Ynze Vandenbussche (23) van Den Bross merken een klein verschil in mentaliteit bij studenten.

Hoe verloopt de start van het academiejaar?

Lars: “We hebben drie jaar geleden, net voor de eerste lockdown, het café overgenomen. Dus wij hebben vorig jaar pas voor de eerste keer een echte start meegemaakt zonder verplichte maatregelen. Van maandag 19 tot donderdag 22 september was onze feestweek, vollen bak met alles erop en eraan, het is supergoed verlopen. Ook in de namiddag was er veel volk omdat studenten de eerste lessen en infosessies wel eens durven overslaan. We hadden ook geluk met het mooie weer. Vooral donderdag was de max. Ik denk dat we samen met Den Bross afgeklopt hebben op een tweeduizend tal studenten.”

Ynze: “Ja, die donderdag zaten alle ruimtes en zelfs de tuin vol. Onze opening startte reeds op zondag 18 september, het is die week ook heel druk geweest. In corona was er een verplicht einduur, maar nu dat is weggevallen heb ik toch al een paar keer pas om 5 uur of 6 uur ’s ochtends kunnen afsluiten (lacht).”

Onze boekhouder raadt een verhoging van de bierprijs aan, maar we willen studentikoos blijven

Lars: “Het grote verschil met vorig jaar is dat het feest weer iets later op gang komt. Toen zat het café om 19 uur al stampvol en bleven studenten zelfs tot 4u ‘s nachts, toen was er omwille van corona ook nog niet veel anders te doen. Nu moet je wachten tot 23u voor het grootste deel van de studenten toekomt en zijn de meeste rond 2 uur ‘s nachts alweer weg. Er zijn in dit post-coronatijdperk weer veel andere opties en dat merken we.”

Ynze: “Inderdaad, vorig jaar waren er ook geen kotfeestjes, dus gingen de studenten redelijk snel op café en kwamen ze vaak snel na elkaar toe. Nu is het meer verspreid over de avond en nacht. Al zijn ze met meer, want het studentenaantal in Kortrijk stijgt.”

Voelt de student ook de crisis?

Lars: “Je hebt altijd twee soorten studenten: degene die maar 50 euro meekrijgen van hun ouders en echt op hun geld letten om dan donderdag nog enkele pintjes en shots te kunnen drinken, en dan de andere die veel werken tijdens het jaar en hun spaarboek pluimen. Dat gaat nooit veranderen.”

Ynze: “Bij Den Bross zal je niet rap merken dat studenten minder budget hebben. De Brossers, de ruggengraat van dit café, zijn ons vast cliënteel en zijn erom gekend veel te uit te geven. Tijdens de openingsweek hebben ze zelfs om de dag een gratis vat getrakteerd. We zetten wel vaak in op acties en promoties, waardoor het voor de student haalbaar is om veel en gevarieerd te drinken aan een betaalbare prijs.”

Lars: “We doen ook specifiek enkele acties, studenten komen daar echt op af en vragen er zelfs naar. Wij merken niet per se dat ze minder uitgeven, maar ze gaan wel vaker voor de promo’s. Daarnaast wordt er wel vaker apart afgerekend in plaats van rondjes te trakteren of pot te leggen. Ook wordt er vaker gevraagd om het bedrag te zien dat ze contactloos betalen. Vroeger werd de kaart eerder nonchalant op het bakje gelegd. Studenten gaan iets secuurder om met hun budget.”

Den Bross-gerant Ynze (23) met praeses van De Brossers Roeland Senesael. Pintjes in Den Bross blijven 2, 20 euro kosten. © MD

Hoe gaan jullie om met de stijgende prijzen?

Lars: “Ook al slaat de prijs van onze vaten op, we willen onze pinten en die van Den Bross op 2,20 euro blijven behouden. Onze boekhouder raadt een verhoging aan, maar we willen studentikoos blijven. Als we opslaan, zal dat in samenspraak zijn met Den Bross. Het is wel even slikken bij het zien van de voorschotten van de energiefacturen. Als studentencafé moet je je omzet maken buiten de examen- en de zomerperiode. Op dit moment lukt het, maar het mag niet meer omhoog gaan.”

Ynze: “Ik ben ook meer attent voor het verbruik van elektriciteit en gas. We hebben hier een redelijk grote ruimte, maar de verwarming ligt voorlopig nog af. Daarnaast leg ik bijvoorbeeld vanaf nu ook de verwarmer van de soep af buiten de piekuren, de buitenlichtjes gaan pas laat ’s avonds aan en ik leg ook niet alle lichten binnen aan.”

Lars: “Bij ons zit het ook in de kleine dingen: de lichten in de frigo afleggen, de deur toehouden: het algemeen bewuster omgaan met verbruik. We verhuren bijvoorbeeld ook vaker de partyruimte in de kelder om wat meer financiële marge te creëren, maar voorlopig trekken we nog niet aan de alarmbel.”