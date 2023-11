Porsche Centre West-Vlaanderen schenkt bouwpakket voor een e-voertuig aan PTI

Porsche Centre West-Vlaanderen overhandigde een bouwpakket voor een e-vehicle aan PTI Kortrijk in het kader van de Greenpower Challenge. Hiermee gaan de leerlingen van de afdeling Techniek & Ontwerp, de uitdaging aan om een elektrisch eenpersoonswagentje te ontwerpen, te bouwen en er mee te racen.

Met de overhandiging van het bouwpakket voor een e-voertuig wil Porsche Centre West-Vlaanderen de studenten van het vijfde jaar richting Industriële Wetenschappen Electromechanica afdeling Techniek & Ontwerp ondersteunen met hun deelname aan de Greenpower Challenge. Dit is een wedstrijd voor schoolteams waarin studenten de uitdaging aangaan om een elektrisch eenpersoonsvoertuig te ontwerpen, te bouwen en ermee te racen.

“Het is onze manier om te helpen tonen hoe lokale ondernemingen concreet kunnen helpen om jongeren warm te maken voor technische beroepen. Ze kregen een zelfbouwpakket met een 400-tal onderdelen waarmee ze de komende maanden een elektrische eenpersoons-racewagen kunnen bouwen én deelnemen aan uithoudingsraces”, duidt Gaëtan Van Calster, COO van Porsche Center West-Vlaanderen en oud-student van PTI.

“We kijken ernaar uit om samen met de school en de betrokken leerkrachten het project een vlotte start te geven. Later zijn Greenpower-leerlingen in het bedrijf welkom als stagiair, weekend- of vakantiewerker. En nog later: misschien als vaste medewerker. Want er blijft nood aan technisch geschoolde werkkrachten in de automobielsector.”

TOTAALPROJECT

Het is de eerste keer dat PTI deelneemt. De leerlingen bouwen de wagen in een praktijkgericht lessenpakket, met technische en logistieke ondersteuning door organisator Greenpower Benelux vzw en medewerkers van Porsche Center West-Vlaanderen.

“De teams werken binnen een totaalproject: ze zoeken naar technische verbeteringen, ontwerpen en maken het koetswerk, gaan op zoek naar mede-sponsors en doen ervaring op in organisatie, teamwork en logistiek”, zegt Pierre De Cannière van Greenpower Benelux vzw. “Naast de klas die de auto bouwt, helpt de volledige schoolgemeenschap mee met merchandising, met een website, fotoreportage of korte video over de bouw en de samenwerking met ons als sponsor.” Op 19 mei 2024 vindt de nationale competitiefinale plaats op het circuit van Zolder waarna de nationale winnaar doorgaat naar de internationale finale op het Goodwood Circuit in Engeland.