Poperingse zesdejaars vieren hun 100 dagen

De zesdejaars uit Poperinge hebben ook hun honderd laatste dagen in de middelbare school gevierd. Dat deden ze uitbundig, maar voorbeeldig.

Tijdens de coronaperiode werd gekozen voor 50 dagen, maar de studenten gaven aan om terug 100 dagen te willen. Ruim 80 procent van de leerlingen koos voor 100-dagen. De leerlingen wilden de mooie traditie in stand te houden. Op vrijdag 17 februari konden ruim 300 leerlingen hun 100 dagen vieren. De dag werd gestart met een gezamenlijk ontbijt, muziek en dans op de speelplaats en een lunch. Een klasprogramma per klas werd uitgewerkt.

“Ook in de Komstraat was er heel wat bedrijvigheid en jong geweld. Op de slotdag van hun 100 dagen-week namen de leerlingen van het zesde uit campus 1 op een ludieke manier afscheid van Onze-Lieve-Vrouw instituut, want met hen verdwijnt immers ook het OLVi”, klinkt het bij leraar Guillaume Dumont.

De zesdejaars uit Poperinge hebben ook hun honderd laatste dagen in de middelbare school gevierd. © LBR

ontsnapte gevangenen en nonnen

Heel wat fluitjes, gejoel en confetti. Carnaval? Nee, de zesde- en zevendejaars van het Lodewijk Makeblijde College en De Ast vierden hun 100 dagen. Verkeerskegels, nonnen, paters, ontsnapte gevangenen en cheerleaders trokken – onder begeleiding van de politie – in stoet door het stadscentrum en werden getrakteerd op een mooi aantal toeschouwers. “De 100 dagen zijn goed verlopen. Er waren geen incidenten”, zegt Kristof Christiaen, directeur kwaliteit, IT, communicatie en infrastructuur van het Bertinus Collectief. “Zowel in Lodewijk Makeblijde College en De Ast hebben de studenten op een verstandige manier hun 100 dagen gevierd. Zoals elk jaar waren er wel studenten met kleine oogjes of zonder stem en er waren ook enkele afwezigheden. Alle activiteiten konden vlot verlopen.”

