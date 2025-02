Poperingse zesdejaars mogen 100 dagen vieren, maar met mate: “Op een respectvolle manier dag laten verlopen”

De Poperingse zesdejaars uit het Lodewijk Makeblijde College en De Ast mogen op vrijdag 28 februari hun laatste 100 dagen op de middelbare schoolbanken vieren. Om dat in goede en veilige banen te laten verlopen, moeten ze zich aan enkele afspraken houden. Studenten en ouders werden via een brief op de hoogte gebracht van alle afspraken.

“De secundaire schoolloopbaan wordt binnenkort afgerond en samen met de studenten kijken we uit naar die dag. Een brief werd aan de studenten en ouders bezorgd om hen op de hoogte te brengen van het programma en de geldende richtlijnen en afspraken voor de 100-dagen viering”, vertelt Kristof Christiaen, directeur communicatie & IT, infrastructuur & kwaliteit. Op vrijdag is er een dagprogramma voor de leerlingen en kunnen ze om 15.45 uur aansluiten bij de traditionele stoet. De leerlingen mogen vrijdag verkleed naar school afzakken. “De afspraken hier zijn dat het gezicht steeds zichtbaar is, opzichtige make-up kan niet, enkel fluitjes zijn toegelaten. Allerhande attributen zoals emmers, valiezen, dingen op wieltjes… zijn niet toegestaan.”

Patrouilles

“Daarnaast is alcoholgebruik is strikt verboden. Het is ook verboden om vuurwerk, voetzoekers, thunderflashes, knal- of rookbussen of andere ontplof- of ontvlambare tuigen te werpen, af te steken of op een of andere manier te laten ontploffen of in werking te brengen. De lokale politie zal eveneens preventieve maatregelen en – indien nodig – ordemaatregelen nemen. Er zijn patrouilles voorzien van donderdagavond 19 tot en met vrijdagmorgen 9 uur. Telefoontjes van buren over overlast of dergelijke situaties zullen gecontroleerd en indien nodig gesanctioneerd worden. Er zullen ook boetes uitgeschreven worden bij overtreding van alle regels of andere regels uit het geldende politiereglement.” Boetes kunnen oplopen tot 750 euro. “We duimen voor leuke 100-dagen en hopen dat deze dag op een respectvolle manier kan verlopen. We maken er samen een mooi feest van.”

Ook schepen van Jeugd Ewoud Notebaert hoopt op een viering zonder incidenten. “In het verleden waren tijdens de 100-dagen vieringen geen noemenswaardige incidenten of problemen en we hopen om ook dit jaar geen incidenten te moeten waarnemen. Het moet een feest zijn voor de eindejaar studenten die op deze manier een mooi einde kunnen maken aan hun secundaire schoolloopbaan”, zegt schepen Notebaert.