Poperingse zesdejaars kiezen om 100 dagen te vieren: “Mooie traditie in stand houden”

De zesdejaarsstudenten uit de secundaire scholen van Bertinus Collectief Poperinge vieren op vrijdag 17 februari hun 100 dagen. Tijdens de coronaperiode werd gekozen voor 50 dagen, maar de studenten gaven aan om terug 100 dagen te willen.

“Na bevraging van de leerlingen bleek hun voorkeur uit te gaan naar 100 dagen. Ruim 80 procent koos voor 100-dagen, kortom de meerderheid”, zegt directeur kwaliteit, IT, communicatie en infrastructuur van het Bertinus Collectief. “Het beleidsteam had de optie opengelaten om te gaan voor 50 dagen, zoals tijdens de coronaperiode. Wat later in het schooljaar betekent meer kans op mooi en warmer weer, meer mogelijkheden tot activiteiten… Leerlingen kozen voor 100 dagen, omdat ze dit een mooie traditie vinden om in stand te houden. De krokusvakantie die hierop aansluit is ook mooi meegenomen. Het is ook een periode waar niet zoveel andere activiteiten gepland staan.”

Stoet

De zesde- en zevendejaars van het Lodewijk Makeblijde College en De Ast vieren naar jaarlijkse traditie op de vrijdag voor de krokusvakantie, 17 februari, hun 100 dagen. Een gezamenlijk ontbijt, muziek en dans op de speelplaats, samen lunchen en een klasprogramma per klas werd uitgewerkt. “Om 16 uur start de stoet vanuit de school via de Benedictijnenstraat uitrit vroegere VTI; via Westouterstraat – Deken de Bolaan – B. Bertenplein – Hondstraat – Gasthuisstraat – Grote Markt – Guido Gezellestraat – Komstraat; tot aan de Kouter onder begeleiding van de politie.