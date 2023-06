Poperingse studenten kunnen opnieuw samen studeren tijdens Bloksquare

In Poperinge kan er opnieuw samen gestudeerd worden. Een 90-tal studenten kunnen tot en met maandag 26 juni terecht in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Poperinge.

“Al enkele jaren nemen we de Onze-Lieve-Vrouwekerk als locatie voor de zomerblok. In de kerstperiode doen we dit in het stadhuis. De kerk is ideaal als stille ruimte, koelte tijdens warmere dagen en heel nabij hebben we in Pelikaantje ruimte met sanitair en tussenpauzes. De kerk is ondertussen ook voorzien van stevig internet met voldoende data”, vertelt jeugdschepen Ben Desmyter (CD&V).

Misviering

Een 90-tal studenten kunnen in de kerk terecht tot en met maandag 26 juni. De blok en examens zijn volop bezig. We stellen deze periode vast dat het aantal studenten heel gespreid is. Terwijl ze in de kerstperiode allemaal collectief blok en examens hebben, is dit in mei/juni wel anders. Stages, gespreide examens…”, vertelt schepen Desmyter.

“De studenten kunnen er elke dag (!) van 8 tot 21 uur terecht. Met dank aan de kerkfabriek en vrijwilligers van Onze-Lieve-Vrouw voor de ondersteuning bijvoorbeeld openen en sluiten kerk. Enkel als er een viering is zoals een wekelijkse misviering, huwelijk… sluit Bloksquare eventjes – hoogstens één à twee uur – de deuren. Er is geen systeem met inschrijvingen. Er zijn voldoende plaatsen.”

Koffie en fruit

“Er zijn enkele logische algemene principes zoals netheid in de ontspanningsruimte en in de kerk, geen cursusmateriaal laten liggen. Er is koffie en fruit voorzien. Studenten moeten wel zelf een koffietas meenemen. Enkele vrijwilligers bakken al eens iets voor de studenten. Het loopt allemaal vlot.”