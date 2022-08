Poperingse secundaire school OLVi ontvangst 87.450 euro subsidie

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 87.450 euro in het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut in Poperinge. De Vlaamse Overheid investeert fors in schoolinfrastructuur. Deze regeerperiode wordt er 3 miljard euro uitgetrokken.

“Als onze kinderen straks op 1 september terug naar school gaan, dan willen we voor hen allemaal een kwaliteitsvolle plaats, dus investeren we deze regeerperiode 3 miljard euro in schoolgebouwen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Dat is 500 miljoen euro meer dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Als ouders straks weer voor de schoolpoort staan, dan beseffen ze al te goed dat investeren in scholenbouw gelijkstaat met investeren in onderwijskwaliteit, in onze kinderen, in de toekomst”, zegt Weyts.

Isolatie dak

Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) investeert minister Weyts 87.450 euro in het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut in Poperinge. Het gaat concreet om het volledig vernieuwen en isoleren van het dak van de turnzaal en bijhorende lokalen. “Vanuit NVA-Poperinge zijn we uiteraard verheugd dat onze Vlaamse minister de nodige fondsen vrijmaakt voor het OLVi. De isolatie van het dak van de turnzaal zal de stookkosten drukken en zo ook zijn bijdrage leveren aan het ecologischer omgaan met de dure energie, iets waar we als lokale partij alleen maar tevreden kunnen mee zijn”, zegt Jean Marie Blondeel, gemeenteraadslid NVA Poperinge).