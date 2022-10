Poperingse scholen houden energieverbruik in de gaten: “Niet elke dag dikketruiendag”

Het Poperingse stadsbestuur heeft een pakket maatregelen samengesteld naar aanleiding van de energiecrisis. De ijspiste tijdens ‘Winter in Poperinge’ sneuvelt en de temperatuur in alle gebouwen gaat twee graden omlaag. Ook de Poperingse scholen doen mee.

“Met het bestuur zijn we nu een aantal zaken aan het onderzoeken. De verwarming lager zetten is een concrete maatregel, maar eerst willen we onderzoeken wat de temperaturen in onze klassen zijn”, vertelt Inge Soenen, coördinator van de Freinetschool De Torteltuin.

“Hiervoor doen we een rekenonderzoek over de hele school. De leerlingen controleren iedere dag de temperatuur in de klas gedurende twee weken en gieten de cijfers in een tabel en in een grafiek. Daarna berekenen ze gemiddelde temperatuur. De kinderen van de zesde klas zullen het gasverbruik ook dagelijks noteren, op grafiek zetten en een gemiddelde per dag berekenen.”

“Op deze manier willen we de kinderen betrekken in het gebeuren en hen bewust maken van de feiten. In iedere klas houden we gespreksrondes over energie, hernieuwbare energie en andere alternatieven… Hopelijk komen ze zelf ook tot enkele realiseerbare acties op school. Met deze gegevens gaan we in het bestuur dan aan de slag”, gaat Inge verder.

Samenwerking

Ook de scholengemeenschap voor katholiek secundair onderwijs Bertinus Collectief ontloopt de energiecrisis niet. “De enorme prijsstijgingen zijn een grote bezorgdheid. We proberen doordacht om te springen met die uitdaging door in te zetten op meerdere aspecten”, zegt Kristof Christiaen, directeur communicatie & IT, infrastructuur & kwaliteit.

“We werken al vele jaren nauw samen binnen het Vrij Secundair Onderwijs Poperinge, maar nu we ook effectief één school (het BCPOP, red.) vormen, kunnen we binnen onze diensten en pedagogische entiteiten nog efficiënter en duurzamer werken, zowel infrastructureel, technisch als financieel”, aldus Kristof. “We monitoren en volgen maandelijks het verbruik op.”

“De verwarming lager zetten is een goed begin, maar helaas is het niet zo eenvoudig. Vele onderwijsgebouwen zijn oud en groot, niet geïsoleerd en hebben minderwaardige beglazing of gedateerd raamwerk. Daarnaast zijn vele lokalen hoog en worden ze verwarmd met oudere installaties”, zegt Christiaen.

“Als directe maatregel zullen we deze winter waar mogelijk de thermostaat een graadje lager zetten en de programmering nog beter opvolgen. Maar we willen ons ook blijven houden aan de normen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we personeel en leerlingen in koude lokalen laten werken. Het wordt niet elke dag dikketruiendag.”

Energiescan

“Recent werd op campus 4 een energiescan uitgevoerd. Met het rapport en de aanbevelingen zullen we verder aan de slag kunnen gaan om verdere besparingen uit te voeren. Tegelijk proberen we onze gebouwen stap voor stap klaar te stomen voor de toekomst door te investeren in energiezuinige infrastructuur.”

“Onze werkingsmiddelen zijn onvoldoende, dus ook op dat vlak zijn teamwork en creativiteit broodnodig. We proberen zo optimaal mogelijk te werken met subsidiedossiers, maar we zijn beperkt in het realiseren van grote projecten”, besluit Kristof.

Topprioriteit

“Energie is dit schooljaar ook bij ons een topprioriteit”, zegt An Tillie, algemeen directeur Katholieke Basisscholen Regio Poperinge (KBRP). “Van bewustwording van de kosten van energie tot beheersing ervan op allerlei manieren.”

“De verwarming gaat ten vroegste aan vanaf half oktober. Er zal in de komende week een schrijven van de preventieadviseur gericht worden aan de leerkrachten met aanbevelingen rond de dagelijkse luchtverversing en het graadje minder”, klinkt het.