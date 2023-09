Poperingse katholieke basisscholen vieren jubileumjaar: “Feest met alle 2.200 leerlingen”

De scholengemeenschap KBRP telt twaalf scholen uit de regio Poperinge, Westouter en Vleteren. Het schooljaar 2023-2024 wordt voor KBRP een jubileumjaar, want alle basisscholen werken ondertussen 20 jaar samen. Op vrijdag 8 september wordt er feest gevierd in alle basisscholen en is er onder andere een Kinderfeest.

“Om dit jubileumjaar feestelijk in de verf te zetten willen we dit met alle 2.200 leerlingen van de twaalf basisscholen en alle personeelsleden vieren op vrijdag 8 september”, vertelt An Tillie, algemeen directeur van de Katholieke Basisscholen Regio Poperinge. “De missie van onze scholengemeenschap is ‘KBRP Iedereen Mee’. In de loop van de eerste week wordt door alle kinderen het KBRP Charter ondertekend of van een eigen tekening voorzien. Het KBRP Charter luidt KBRP 20 jaar – ‘We zorgen voor elkaar, iedereen telt mee’.”

“Daarnaast wordt het ook een KBRP kleurendag. We willen graag onze scholengemeenschap laten zien dat we allemaal samen horen. Daarom komt iedereen op die specifieke dag gekleed in één van de kleuren – geel, groen, oranje of blauw – van KBRP. Dit staat voor Kleurrijk, Betrokken, Repectvol en Positief. We willen onze diversiteit vieren door samen te komen in een regenboog van kleuren”, aldus An.

“Onze missie wordt extra in de verf gezet door het vormen van een menselijke ketting met alle leerlingen en personeelsleden in het KBRP kleurenpallet en dit tegelijkertijd in al onze scholen. Deze menselijke ketting vormen we om samenhorigheid en solidariteit te vieren. Het is een prachtige uitdrukking van onze diverse gemeenschap. Het filmpje zal nadien te zien zijn op de Facebookpagina van de school en van KBRP”, legt algemeen directeur An uit.

Kinderfeest

“In de namiddag wordt een Kinderfeest georganiseerd met tal van leuke activiteiten zoals kindergrime, gekke kapsels en nog zoveel meer. KBRP trakteert met een ijsje voor elk kind en een KBRP verjaardagsgeschenk. Er kan gezongen en gedanst worden op het KBRP lied ‘Iedereen mee’. Met de kleurplaat kan iedereen ook meedoen aan de kleurwedstrijd. In elke school valt er zowel in het kleuter als in het lager een leuke prijs te winnen.”