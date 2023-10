Poperingse internaten tellen dit schooljaar 81 internen

Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de Poperingse internaten opnieuw samen om het schooljaar in te zetten. Nu het nieuwe schooljaar een maand van start is, kan er al even teruggeblikt en vooruitgeblikt worden op het schooljaar 2023-2024. “In totaal tellen de Poperingse internaten dit jaar 83 internen. In het internaat De Keiwijzer zijn dat 16 internen van het lager onderwijs. Internaat Lodewijk Makeblijde College telt 32 internen en omvat alle secundaire leerlingen van eerstegraadschool De Keiwijzer, en het tweede- en derdegraadsschool het Lodewijk Makeblijde College. Internaat Ten Bunderen telt 35 leerlingen en biedt opvang aan leerlingen van de Ast”, zeg Joris Valcke, directeur van de internaten DKW en LMC. (LBR/foto MD)