Poperinge schenkt basisschool De Krekel Warme William bank: “Kinderen motiveren om te luisteren naar elkaar”

Poperinge schenkt Warme School De Krekel in Roesbrugge een Warme William bank als onderdeel van het project Zorgzame Buurten. De bank motiveert jong en oud om hun kwetsbaarheid te delen en te luisteren naar elkaar.

Binnenkort staat in basisschool De Krekel in Roesbrugge een bank met een blauwe beer, genaamd Warme William. “Een Warme William is iemand die écht naar je luistert, iemand die je uitnodigt te vertellen wat er scheelt. Onderzoek toont aan dat praten helpt om je terug beter te voelen, maar dat kan alleen in een veilige omgeving wanneer je het gevoel hebt dat je je kwetsbaar kan en mag openstellen”, zegt schepen van Onderwijs Loes Vandromme (CD&V).

Warme school

“De Warme William bank nodigt iedereen uit om met elkaar te praten over de leuke, maar ook over de moeilijkere onderwerpen. Met deze bank wil de school zoveel mogelijk kinderen en jongeren aanmoedigen om een Warme William te zijn voor elkaar”, vult schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen) aan.

De Krekel stapte in 2021 in het traject Warme Scholen. “In een Warme School werken leerkrachten in teams en volgen leerlingen gepersonaliseerde leertrajecten. Veerkracht, welbevinden, verbondenheid, betrokkenheid en participatie zijn kernelementen in zo’n school. Warme William kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van verbondenheid”, aldus Vandromme.

Buurtcoaches

“Met de stad zijn we ook bezig met het project Zorgzame Buurten in de deelgemeente Roesbrugge. Binnen dit initiatief gaan buurtcoaches samen met de buurtbewoners op zoek naar kansen om een warme buurt te creëren. Het doel is een buurt te vormen waarin zowel jong als oud zich goed voelen, elkaar kennen en elkaar helpen. Het idee van Warme William kan hier ook een plaats in krijgen om de verbondenheid te stimuleren. De stad schenkt een Warme William bank aan de school om aan te tonen dat ze zich samen inzetten voor die warme buurt.”