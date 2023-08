Poort van dorpsschool Beveren-aan-de-IJzer blijft dicht op 1 september: “Onvoldoende kindjes ingeschreven”

Voor het tweede jaar op rij blijft de dorpsschool van Beveren-aan-de-IJzer gesloten op vrijdag 1 september. Het officiële einde van deze school betekent dat nog niet, maar niettemin ziet de toekomst er niet rooskleurig uit voor deze wijkafdeling van basisschool De Libel in Leisele. “We blijven hopen op meer inschrijvingen, we wachten nog af tot Nieuwjaar”, klinkt het bij de directie.

Aan de vooravond van het schooljaar 2022-2023 beslisten directie en schoolbestuur van vrije basisschool De Libel om de wijkafdeling in Beveren niet op te starten. De groep kinderen die voor deze school koos, was plots heel klein geworden: één kleuter en zes lagereschoolkinderen. Ouders kozen nadien vooral voor de hoofdschool in Leisele, maar ook de school in Roesbrugge is populair voor wie in Beveren woont.

“Er wordt momenteel geen onderwijs gegeven in Beveren, maar de school is niet gesloten”, reageerde directeur Sofie Maes begin september 2022. “Er staan in Beveren meerdere huizen te koop of ze zijn recent verkocht. We willen graag weten of daar misschien jonge gezinnen met kinderen komen wonen met interesse voor onze dorpsschool. Tegen Nieuwjaar 2022 zullen we een definitieve beslissing nemen. We focussen op het welzijn van onze kinderen, maar denken ook aan de energie- en onderhoudskost van een schoolgebouw”, luidde het een jaar geleden.

Geen verrassing

Zoals verwacht bleef het schoolgebouw in Beveren het hele vorige schooljaar stil. Directie en schoolbestuur verschoven de datum om een definitieve beslissing te nemen reeds enkele keren. Toch komt het – na een heel schooljaar van inactiviteit – niet als een verrassing dat de school volgende vrijdag niet opstart. “Voorlopig gaan we niet open, we hebben onvoldoende nieuwe inschrijvingen. De kans dat de situatie nog wijzigt, is klein, maar we blijven hopen en geven het nog tot Nieuwjaar de kans”, zegt directeur Sofie Maes in een recente mededeling.

Dat het niet gemakkelijk is voor een schoolbestuur om een school definitief op te geven, maakt ook het dossier Beveren duidelijk. Toch gaf de betrokken directeur eerder aan “dat ze geen voorstander is van iets jaren en jaren te rekken tot alle rek er helemaal uit is.” (AB)