POM West-Vlaanderen stelt nieuwbouw voor maakindustrie voor met virtual reality in Kortrijk

In Kortrijk is woensdag in virtual reality de nieuwbouw van House of Manufacturing en Technicum voorgesteld. Het House of Manufacturing moet een ontmoetingsplek in de maakindustrie worden die duurzame, technologische innovatie stimuleert. Het Technicum biedt dan weer plaats voor zeshonderd leerlingen uit het technisch- en beroepssecundair onderwijs om hen voor te bereiden op een job in de maakindustrie.

Het is de bedoeling dat bedrijven in House of Manufacturing terechtkunnen voor inspiratie, ondersteuning, advies en netwerking. “We bundelen ons aanbod van opleidings- en onderzoeksinfrastructuur en netwerk- en vergaderfaciliteiten voor ondernemingen, kennisinstellingen en opleidingspartners”, zegt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Deze site is een nieuwe troefkaart voor onze Fabrieken voor de Toekomst, de werking van POM West-Vlaanderen die innovatie bij bedrijven stimuleert. We willen House of Manufacturing laten uitgroeien tot een open expertisecentrum voor technologische innovatie in de maakindustrie.”

Kennis en expertise laten doorstromen naar bedrijven

Het Technicum moet als hefboom dienen om kennis en expertise te laten doorstromen naar bedrijven. Het Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk zal daarvan gebruikmaken. “We verbinden bedrijven en opleidingspartners om via upskilling en reskilling talenten te ontwikkelen. PTI heeft zich met zijn campus Techniek & Design in Kortrijk intussen al stevig geworteld als de secundaire school voor makers, designers en technische wetenschappers”, zegt Tim Claeys, directeur van PTI Kortrijk. “Met Technicum zal de school beschikken over ateliers uitgerust met de allernieuwste technieken en uitrusting.” Verder kunnen ook andere scholen en opleidingen gebruikmaken van de infrastructuur.

De eerste lessen in Technicum gaan van start in het schooljaar 2023-2024. De opening van House of Manufacturing is voorzien voor april 2024.