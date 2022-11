Politie van Brugge lanceert schoolquiz

Om de kloof met jongeren te dichten, werkte de Brugse politie een lespakket uit voor de eerste graad van de middelbare school. Aan de hand van een quiz met aansluitend groepsgesprek komen problemen waar jongeren mee kampen aan bod en wordt de werking van de politie op een laagdrempelige en interactieve manier voorgesteld.

Twee wijkinspecteurs ontwikkelden samen met twee stagiairs sociaal werk (HoGent en Howest) een interactief lespakket, waarbij bepaalde thema’s aan de hand van gerichte vragen aangekaart worden. Deze bevraging gebeurt in de vorm van een digitale quiz waaraan de jongeren in klasverband anoniem deelnemen. Zo kan met (de onmiddellijk beschikbare) antwoorden een dialoog ontstaan waarbij diverse problematieken als drugs, alcohol en pesterijen aan bod kunnen komen.

Daarnaast kan ook de perceptie van de politie bijgestuurd worden en krijgen de leerlingen een beter zicht op wat de politie in bepaalde situaties doet. Maandag 7 november werd het lespakket in het bijzijn van burgemeester Dirk De fauw en korpschef Dirk Van Nuffel voorgesteld in de Middenschool Brugge Centrum, die als pilootschool fungeert. (PDC)