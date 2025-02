Politie start gerichte controles na gevaarlijke bommetjes in ‘100-dagen-week’: “De markt is precies een oorlogszone”

Al dagen voor de officiële 100-dagen wordt in Ieper ‘gevierd’ met gevaarlijke voetzoekers. De markt wordt er ’s morgens een “war zone” genoemd en een school weerde zelfs leerlingen aan de poort. Het stadsbestuur laat de politie nu gerichter controleren op vuurwerk en zwaar pyrotechnische materiaal.

“Wanneer starten die 100-dagen tegenwoordig?” Jurgen Crombez woont aan de Ieperse Grote Markt en werd maandag ‘uit bed geknald’. “Nog voor 6 uur waren die bommetjes te horen, dat is toch niet meer normaal? In mijn College-tijd keek ik ook uit naar dit feest. Toen was het één dag, nu duurt het een week. En die bommen worden steeds luider. De jeugd mag zich zeker amuseren, maar heb respect voor elkaar en de bewoners van de stad. Zo blijft dit feest aanvaardbaar.”

Maandagmorgen al meldde de politie overlast in Ieper door het gebruik van voetzoekers. Een aantal zaken werden in beslag genomen en er zijn GAS-boetes opgesteld. “Die kunnen variëren van 25 tot 70 euro”, duidt Glenn Verdru, woordvoerder van Politiezone Arro Ieper. Toch ging het er dinsdagmorgen weer luid aan toe op de Grote Markt. Een aantal scholieren schoolden samen rond de bushalte, die gehuld was in rook door kleine en grotere explosies. “Precies een war zone”, aldus een omstander.

Lawaai maken

Een reeks luide knallen deed maandagavond een alarm afgaan bij de Menenpoort, kort na de Last Post. “Pas op voor mijn auto”, schreeuwde een vrouw vanuit een raam naar jongeren in de Menenstraat. Ze belde de politie, waarop een patrouillewagen ter plaatse kwam maar tegen dan waren de betrokken jongeren verdwenen. “Die pétards zijn zwaarder geworden”, getuigt Brenda Gadeyne (65), uitbaatster van winkel Tiepertje in de Menenstraat. “Wij zitten hier intussen 42 jaar. 100-dagen was ooit op vrijdag, nu begint het al een week eerder. Dit is niet meer vieren zoals vroeger, maar voortdurend lawaai maken. Niet leuk voor mens en dier.”

Cobra 6

De situatie verergert in vergelijking met vorige jaren, bevestigt de politie. “Wij willen vooral wijzen op het gevaar van bommetjes met een zwaar kaliber en zeker illegaal materiaal, zoals Cobra 6”, aldus Verdru. Zo’n voetzoeker kostte een voetballer vorig jaar enkele vingers op het voetbalveld in Zillebeke en is voor jongeren helaas makkelijk te vinden online. Burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper) nam dinsdagavond na overleg met directies, jeugddienst en politie een nieuw besluit, die de politie toelaat gerichte controles te doen op bezit van ‘bommetjes’. “Deze maatregelen worden genomen nadat twee dagen op rij vuurwerk en zwaar pyrotechnische materiaal werd afgestoken in de binnenstad en dient in de eerste plaats om de veiligheid te garanderen van de feestvierders zelf en van onze inwoners en toevallige passanten. Het gaat louter om enkelingen die het verzieken voor de grotere groep die zich gewoon wil amuseren.” De maatregel moet de politie toelaten korter op de bal te spelen bij controles door stelselmatig gerichte fouilles en identiteitscontroles uit te voeren.

Bommetjes zorgen voor heel wat geluidsoverlast. (foto TP)

Scholen maakten vooraf afspraken om paal en perk te stellen aan de uitdijende viering en overlast. Het College herinnerde de laatstejaars vooraf dat 100-dagen zich beperkt tot donderdagavond en vrijdag. “Tijdens de andere dagen van de week wordt er gewoon lesgegeven en geëvalueerd”, klonk het in een mail van de directie. “Wij vragen dan ook sereen, maar uitdrukkelijk om er niet op eigen initiatief een officieuze feestweek van te maken.” Daarmee doelde de school onder meer op pogingen tot verkleedpartijen en alcoholmisbruik. “Om de goede werking van de school niet in het gedrang te laten komen, zullen we daar nauwgezet op toezien.”

Een pak laatstejaars werd maandagmorgen geweerd aan de schoolpoort omwille van hun verkleedkledij en bommetjes die werden gegooid in de mensenmassa. De school verspreidde de boodschap dat iedereen welkom was, maar wel in normale kledij of 100-dagen-trui zoals vooraf afgesproken. Tegen de middag zouden de leerlingen teruggekeerd zijn.

Strafstudie

“Bij ons geldt een verbod op verkleden op maandag, dinsdag en woensdag”, aldus Sandra Leleu, directeur van het GO! Atheneum. “Dat moet de sfeer van 100-dagen inperken, zodat de les serieus kan verlopen. Zich verkleden in een bepaald kleur bijvoorbeeld kan wel, extreme kostuums zoals ‘dinopakken’ niet. Wij hebben maandag al twee leerlingen uitsluiting en strafstudie gegeven, nadat ze betrapt werden op voetzoekers. Voor ons is dat niet evident: wij mogen niet fouilleren en het is niet goed te zien wie precies de bommetjes gooit. Het gaat trouwens niet altijd om laatstejaars: zij beseffen dat ze dan hun gebruikelijk feestprogramma op donderdag en vrijdag op het spel zetten. Omwille van heel wat geplande activiteiten in mei is de viering van 50-dagen dit jaar uitzonderlijk verschoven naar een 100-dagen.”

Miguel Gheysens, kersvers schepen van Jeugd (Team Ieper) en vader van een leerling uit het laatste jaar in het College, belooft een grondige evaluatie en plan van aanpak voor volgend jaar. “Vandalisme kan echt niet getolereerd worden”, stelt hij. “Persoonlijk vind ik de geluidsoverlast van fluitjes en knallers een hele week lang nog vervelender. Een dialoog daarrond met de laatstejaars is aan de orde. 100-dagen is een mooi feest, maar moet geen week duren.”