Politie schenkt 110 computers aan jongeren

Verschillende scholen en de vzw Digital Youth krijgen samen 110 computers van de Oostendse politie. “We geven ze liever een maatschappelijke invulling dan ze zomaar af te voeren”, luidt het.

De politie schonk in 2020 al eens 90 computers aan Oostendse scholen. “Dat was tijdens de eerste golf van de pandemie om jongeren te helpen die geen eigen computer hadden”, zegt korpschef Philip Caestecker zich. In deze golf gaat het over 110 computers bestaande uit een desktop, klavier, muis en scherm. Christophe Aspeslagh (ICT Politie Oostende): “Het gaat om toestellen die wij zelf niet meer gebruiken, maar wel nog perfect werken. Wij investeren in nieuwe toestellen zodat we mee zijn met de snel veranderende softwaretoepassingen. Al deze oudere toestellen kregen een nazicht en daaruit blijkt dat ze nog perfect werken. Alle informatie die verwijst naar de politie werd uiteraard van de schijf verwijderd.”

43 toestellen gaan richting vzw Digital for Youth, een organisatie die gebruikte PC’s een tweede leven geeft om bij jongeren de digitale kloof te verkleinen. “Onze doelgroep zijn de jongeren tussen 6 en 26 jaar. De computers worden gebruikt bij het lesgeven of om werk te zoeken. Een jury onder leiding van de Koning Boudewijnstichting, selecteert de projecten. Onze doelstelling is jaarlijks 1500 computers een nieuw leven te geven. Tijdens de pandemie werden dat er uiteindelijk 15.000”, duidt Sylvie Kedzierski van de vzw die over heel Vlaanderen actief is en dankbaar de schenking aanvaardt.

De andere 67 computers gaan naar lokale projecten: basisschool De Morootjes (GO!), vrije basisschool Heilige Familie in Oudenburg, het centrum deeltijds leren van het GO!, vzw ’t Velzicht in Brugge en het Zeelyceum en basisschool in De Haan. De politie geeft voorrang aan Oostendse scholen. Die werden allemaal aangeschreven. “Pas nadien komen de andere projecten in de regio”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).