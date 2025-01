Plannen voor VTI Gullegem voor het eerst voorgesteld aan dichtste omwonenden: “Wordt sowieso een verbetering”

Dat centrum voor volwassenenonderwijs Creo en hulpverleningszone Fluvia hun zinnen hadden gezet op de site VTI Gullegem was al geweten. Maandagavond werden de concrete(re) plannen voorgesteld aan omwonenden. Tegen 1 september 2027 hoopt Creo er zijn intrek te nemen.

Stap per stap wordt er nieuw leven geblazen in de site van het voormalige VTI in Gullegem. Eind juni 2023 sloot scholengroep Guldensporencollege de campus nadat de laatste 20 leerlingen er hun breinen braken in de examentijd. Ruim een jaar later, in augustus 2024, werd een principieel akkoord gesloten tussen intercommunale Leiedal voor gemeente Wevelgem en stad Kortrijk, vzw CVO CREO en verkoper vzw Damast.

Alle partijen bereiden nu volop de toekomst voor. Ze werken nog samen voor de sloop en de verontreiniging, daarna wordt de akte verleden en is de verkoop definitief. Dus achtten ze het tijd om die plannen uit de doeken te doen voor de omwonenden. Zo’n 100 gezinnen werden uitgenodigd in het leegstaande schoolgebouw, ruim 30 gingen erop in. Ze kregen uitleg van de betrokken partijen en konden al een eerste toekomstbeeld zien.

Nieuw gebouw

Vooral centrum voor volwassenonderwijs Creo staat al ver met de plannen. “We willen hier een totaal nieuw gebouw plaatsen waar we al onze opleidingen centraliseren”, zegt Karel Moestermans, directeur van Creo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. “Meer dan 1,6 hectare zal ingevuld worden als leslocatie voor zowel dag- als avondonderwijs.”

Bedoeling is dat er heel wat technische opleidingen kunnen worden gegeven, van houtbewerking tot fietsherstellingen, maar ook diploma’s secundair zullen er worden uitgereikt. “Net als horeca, bakkerij, schoonheidszorg en ICT-opleidingen – een heel ruim gamma dus”, aldus Moestermans. “Ook vrachtwagen- en busopleidingen willen we aanbieden. Hier kunnen ze leren manoeuvreren en de eerste technische skills aanleren op de koer.”

Die koer zal uiteindelijk gedeeld worden met de brandweer. Op het uiteinde van de site komt een kazerne waar de posten Gullegem en Heule zullen samenkomen. Broodnodig, want momenteel zitten de Heulse spuitgasten in een peperduur huurpand. Ook in Gullegem komt een verhuis allerminst te laat. “Onze kazerne is niet meer van deze tijd. Doordat er al enkele jaren geweten is dat we verhuizen, wordt er ook nog weinig aan gedaan”, zegt luitenant Jean-Pierre Demeestere.

Fusie

Voor de brandweer is het nog wachten op een ontwerp van de architect, maar sowieso zal het om een modern gebouw gaan. “Een mooie garage waar de wagens naast elkaar kunnen staan – nu staan ze achter elkaar, ook goed sanitair, een degelijke lesruimte en sportzaal zijn een noodzaak.”

De grootste drempel wordt wellicht nog de fusie tussen beide posten. “Andere mentaliteiten komen samen, dus dat brengt wel wat moeilijkheden met zich mee, maar we hebben uiteindelijk één gemeenschappelijk doel. Wel bestaat de vrees dat enkele brandweermannen uit Moorsele zullen afhaken, omdat ze er niet meer tijdig zullen geraken.”

Het schoolgedeelte zal er binnen de drie jaar staan. “Er moeten nog heel wat vergunningen verkregen worden en dat kan zijn nodige tijd vragen”, weet de directeur. “Alle documenten worden ingediend en dan hopen we binnen 5 à 6 maand de sloop in te zetten. Naar het einde van het jaar toe willen we al de eerste steen leggen. Starten hopen we tegen 1 september 2027 te kunnen doen.”

In het kader van die sloopvergunning was het belangrijk de buurt al even te informeren. “We merken alvast dat de buurt enthousiast is”, weet Steven Vanassche van intercommunale Leiedal. “Momenteel staan de gebouwen leeg en is er veel verharding. In het plan zit veel groen en water met een aantal doorsteken. We zijn ervan overtuigd dat het een sterke verbetering wordt voor de buurt.” (JDW)