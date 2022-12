Plannen voor nieuwbouw Go De Kruipuit zijn klaar

Op de drukbezochte kerstmarkt van vorige week stelde GO De Kruipuit de plannen voor de nieuwbouw voor. Het is de bedoeling dat de oude gebouwen en het paviljoen met kleuterklassen worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw complex.

In 2008 drong de toenmalige gemeenteschool De Kruipuit er bij de gemeente op aan om of grondige renovatiewerken uit te voeren aan de oudste gebouwen of deze te vervangen door nieuwbouw. Het duurde tot 2011 voor het plan voor de nieuwbouw werd ingediend.

Toen de gemeente vorig jaar onderhandelde over de overdracht van de school aan het gemeenschapsonderwijs (GO) werd in de voorwaarden opgenomen dat na de overname de plannen voor de nieuwbouw verdergezet zouden worden.

Eigen karakter

“Wij zijn een kleine school van 170 leerlingen en hebben een eigen karakter. Dat willen we ook na de nieuwbouw zo houden”, legde directeur Manu Buysse uit. “Tijdens de opmaak van de plannen voor de nieuwbouw werd iedereen die bij de school betrokken is geïnformeerd over de richting waarheen het met de nieuwe school ging. De plannen zijn nu zo concreet dat wij ze tijdens onze kerstmarkt konden voorstellen”

“De school krijgt een nieuw groen uitzicht. De oudste gebouwen en het paviljoen waar nu kleuterklassen in zijn ondergebracht gaan tegen de vlakte en ook de speelplaats van de kleuters en de parking naast de school verdwijnen. Er komt een ruime nieuwbouw waarin op het gelijkvloers plaats is voor de kleuterklassen, een polyvalente zaal, het secretariaat, keuken, sanitair blok en bergruimte. Op de eerste verdieping komt een leraarskamer met een ruim terras. Als de weersomstandigheden het toelaten kunnen wij op het terras vergaderen”, aldus de directeur.

De plannen zijn klaar maar moeten nu nog hun administratieve weg aflegden. De kosten voor het project worden op 1,8 miljoen euro geraamd. Bij GO De Kruipuit hopen ze dat de werken in het najaar van 2023 kunnen beginnen. In de eerste fase worden de oude gebouwen en het paviljoen afgebroken. De kleuters zullen tijdens de duur van de werken in containerklassen worden ondergebracht. Als de timing gerespecteerd wordt zullen de kleuters 2 schooljaren in die containerklassen blijven. (LV)