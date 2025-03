Piratenboot is pronkstuk van basisschool Belgiek

Basisschool Belgiek in de Breestraat heeft er een attractie bij. Een grote piratenboot die is opgebouwd uit zowat 600 eierdozen is het nieuwe ‘speeltje’ voor de kinderen van de opvang. “We werkten rond het thema piraten en daar ontstond het idee om zelf een piratenboot te maken”, verduidelijkt opvangverantwoordelijke Miranda Demeulemeester. “De doosjes werden bijeen gespaard door de kinderen. Samen met mijn man Kristof hebben we thuis een deel van de boot opgebouwd. De verdere afwerking, het maken van de mast en het schilderen van het zeil gebeurden op school. De kinderen vinden hun piratenboot in ieder geval fantastisch. (DRD/foto VBS Belgiek)